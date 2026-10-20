La saison 2 de Cyberpunk Edgerunners est maintenant disponible sur Netflix

Une saison 2 à la hauteur de la première ?

L’attente aura été longue puisque cela fait quatre ans que la première saison de Cyberpunk Edgerunners a su marquer les esprits. Il aura fallu du temps à TRIGGER et CD Projekt Red pour trouver de nouvelles idées avec une histoire inédite à raconter, mais on peut désormais la découvrir puisque les 10 épisodes sont maintenant disponibles sur Netflix. Un nouveau clip a été diffusé pour l’occasion afin de vous donner un aperçu de ce qui vous attend.

Pour ce qui est de l’histoire de cette saison 2, CD Projekt Red nous propose le synopsis suivant :

« Cyberpunk: Edgerunners 2 revient à Night City, où les existences de nos personnages se retrouvent inextricablement entremêlées. Weak, une ancienne légende cyberpunk totalement finie, doit désormais vivre sans chrome tout en se cherchant un but dans un monde où il se retrouve complètement dépassé. Pendant ce temps, D, le redoutable nomade, s’engage sur la voie de la vengeance, ce qui l’amènera au plus près de secrets des corpos qui n’auraient jamais dû être découverts. Dans cette série indépendante de dix épisodes, découvrez une histoire de famille, d’obsession et d’héritage, et voyez comment la vision que l’on a du monde nous renvoie une image différente de ce qui arrive aux gens qui nous entourent. »

Si vous vous posiez encore la question : non, vous n’avez pas besoin de regarder la première saison de Cyberpunk Edgerunners pour profiter de cette suite. La série semble se profiler comme une anthologie avec des saisons aux histoires et personnages différents. Cela dit, vous pourriez manquer quelques références ici et là, et surtout, vous passerez à côté d’une saison très divertissante.