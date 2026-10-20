La saison 2 de Cyberpunk Edgerunners est maintenant disponible sur Netflix

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Fort du succès d’une première saison adorée par le public, qui a même permis de relancer les ventes de Cyberpunk 2077, Cyberpunk Edgerunners revient aujourd’hui avec une nouvelle salve d’épisodes. Le studio TRIGGER retrouve Night City et nous permet de faire la connaissance d’un tout nouveau casting dès maintenant.

Cyberpunk Edgerunners II // Source : Trigger

Une saison 2 à la hauteur de la première ?

L’attente aura été longue puisque cela fait quatre ans que la première saison de Cyberpunk Edgerunners a su marquer les esprits. Il aura fallu du temps à TRIGGER et CD Projekt Red pour trouver de nouvelles idées avec une histoire inédite à raconter, mais on peut désormais la découvrir puisque les 10 épisodes sont maintenant disponibles sur Netflix. Un nouveau clip a été diffusé pour l’occasion afin de vous donner un aperçu de ce qui vous attend.

Pour ce qui est de l’histoire de cette saison 2, CD Projekt Red nous propose le synopsis suivant :

« Cyberpunk: Edgerunners 2 revient à Night City, où les existences de nos personnages se retrouvent inextricablement entremêlées. Weak, une ancienne légende cyberpunk totalement finie, doit désormais vivre sans chrome tout en se cherchant un but dans un monde où il se retrouve complètement dépassé. Pendant ce temps, D, le redoutable nomade, s’engage sur la voie de la vengeance, ce qui l’amènera au plus près de secrets des corpos qui n’auraient jamais dû être découverts. Dans cette série indépendante de dix épisodes, découvrez une histoire de famille, d’obsession et d’héritage, et voyez comment la vision que l’on a du monde nous renvoie une image différente de ce qui arrive aux gens qui nous entourent. »

Si vous vous posiez encore la question : non, vous n’avez pas besoin de regarder la première saison de Cyberpunk Edgerunners pour profiter de cette suite. La série semble se profiler comme une anthologie avec des saisons aux histoires et personnages différents. Cela dit, vous pourriez manquer quelques références ici et là, et surtout, vous passerez à côté d’une saison très divertissante.

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Date de sortie : 26/09/2023

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Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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