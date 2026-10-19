Lucasfilm est satisfait des récents jeux Star Wars et veut continuer à « surprendre » avec des titres originaux pour la saga

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En dehors de quelques sursauts de génie (Andor), il ne fait pas forcément bon d’être un fan de la saga Star Wars en ce moment, en raison de plusieurs échecs au cinéma et à la télévision. Heureusement, ça se passe un peu mieux du côté de l’industrie du jeu vidéo. La série Star Wars Jedi est un succès, et les deux derniers jeux que sont Zero Company et Galactic Racer ont eux aussi trouvé un public, même si chacun entre dans un genre particulier, pour ne pas dire de niche dans le cas du RPG tactique. Et tout ça, ça fait la joie de Disney et Lucasfilm.

Star Wars Zero Company // Source : Electronic Arts

La licence s’en va vers d’autres horizons

Les jeux Star Wars ont le vent en poupe et ont le mérite de ne pas se limiter au genre de l’action et aux personnages Jedi et Sith. Lucasfilm semble tirer les bonnes leçons des récents succès puisqu’au micro de The Game Business, Douglas Reilley (qui gère Lucasfilm Games) dit être ouvert à plein de concepts pour les jeux Star Wars. Il promet que la licence sera désormais « plus flexible » côté jeux, et son exploitation ne sera pas uniquement cantonnée aux grands acteurs de l’industrie, même si la saga ne sera pas confiée au premier venu pour autant :

« Vous ne devez pas forcément figurer parmi les cinq plus grands éditeurs pour créer un excellent jeu Star Wars. Nous plaçons la barre très haut en matière de qualité et nous voulons nous assurer de créer de grands jeux, ce qui implique généralement de collaborer avec des équipes de vétérans plutôt qu’avec des équipes un peu plus jeunes qui n’ont pas encore une grande expérience. »

Lucaslfim est tout de même ouvert à des discussions avec de plus petits acteurs, car le mot d’ordre est de « surprendre le public ». Pendant une décennie, l’exploitation de la licence était uniquement réservée à Electronic Arts. Si ce deal est aujourd’hui terminé, l’éditeur continue de travailler sur certains jeux, mais voir que cette galaxie s’ouvre à d’autres studios avec des idées plus originales est rassurant.

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Jaquette de Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer
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Date de sortie : 06/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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