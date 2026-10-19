Lucasfilm est satisfait des récents jeux Star Wars et veut continuer à « surprendre » avec des titres originaux pour la saga

La licence s’en va vers d’autres horizons

Les jeux Star Wars ont le vent en poupe et ont le mérite de ne pas se limiter au genre de l’action et aux personnages Jedi et Sith. Lucasfilm semble tirer les bonnes leçons des récents succès puisqu’au micro de The Game Business, Douglas Reilley (qui gère Lucasfilm Games) dit être ouvert à plein de concepts pour les jeux Star Wars. Il promet que la licence sera désormais « plus flexible » côté jeux, et son exploitation ne sera pas uniquement cantonnée aux grands acteurs de l’industrie, même si la saga ne sera pas confiée au premier venu pour autant :

« Vous ne devez pas forcément figurer parmi les cinq plus grands éditeurs pour créer un excellent jeu Star Wars. Nous plaçons la barre très haut en matière de qualité et nous voulons nous assurer de créer de grands jeux, ce qui implique généralement de collaborer avec des équipes de vétérans plutôt qu’avec des équipes un peu plus jeunes qui n’ont pas encore une grande expérience. »

Lucaslfim est tout de même ouvert à des discussions avec de plus petits acteurs, car le mot d’ordre est de « surprendre le public ». Pendant une décennie, l’exploitation de la licence était uniquement réservée à Electronic Arts. Si ce deal est aujourd’hui terminé, l’éditeur continue de travailler sur certains jeux, mais voir que cette galaxie s’ouvre à d’autres studios avec des idées plus originales est rassurant.