Plus de dix ans après sa sortie, Ys VIII: Lacrimosa of Dana revient une nouvelle fois, cette fois-ci sur Switch 2
Pendant longtemps, la saga Ys a eu du mal à trouver son public en Occident. Si une niche de fans est là depuis les tout débuts, la saga a surtout gagné en popularité grâce à Ys VIII: Lacrimosa of Dana, qui a bénéficié d’une sortie mondiale plus remarquée. Et c’est sans doute pour cela que même après une décennie, Falcom continue de mettre en avant cet épisode qui a tout changé.
Le chouchou de Falcom revient, encore et encore
La Switch 2 est un beau prétexte pour ressortir n’importe quel jeu du placard et lui offrir un portage facile. La preuve en est avec la ressortie de Ys VIII: Lacrimosa of Dana sur la dernière console de Nintendo.
Même si le jeu de base était disponible sur la première Switch, Falcom a décidé qu’un portage Switch 2 en natif était nécessaire, avec quelques améliorations au passage, comme le fait de pouvoir profiter du jeu en 120 images par seconde, ce qui est toujours appréciable pour un Action-RPG de la sorte. Il sera également possible de jouer en coopération en local ou en ligne avec un ami via le GameShare.
À part cela, on remarque que le jeu a tout de même pris quelques rides (il disposait déjà d’une technique datée à l’époque), mais ne vous y trompez pas : il reste l’un des meilleurs épisodes de la série, et il mérite encore d’être découvert si vous étiez passés à côté durant toutes ces années.
Cette version Switch 2 d’Ys VIII: Lacrimosa of Dana sera disponible dès le 25 février 2027. En revanche, la vidéo d’annonce ne fait aucune mention d’une mise à niveau depuis la version Switch.