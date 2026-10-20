Plus de dix ans après sa sortie, Ys VIII: Lacrimosa of Dana revient une nouvelle fois, cette fois-ci sur Switch 2

Le chouchou de Falcom revient, encore et encore

La Switch 2 est un beau prétexte pour ressortir n’importe quel jeu du placard et lui offrir un portage facile. La preuve en est avec la ressortie de Ys VIII: Lacrimosa of Dana sur la dernière console de Nintendo.

Même si le jeu de base était disponible sur la première Switch, Falcom a décidé qu’un portage Switch 2 en natif était nécessaire, avec quelques améliorations au passage, comme le fait de pouvoir profiter du jeu en 120 images par seconde, ce qui est toujours appréciable pour un Action-RPG de la sorte. Il sera également possible de jouer en coopération en local ou en ligne avec un ami via le GameShare.

À part cela, on remarque que le jeu a tout de même pris quelques rides (il disposait déjà d’une technique datée à l’époque), mais ne vous y trompez pas : il reste l’un des meilleurs épisodes de la série, et il mérite encore d’être découvert si vous étiez passés à côté durant toutes ces années.

Cette version Switch 2 d’Ys VIII: Lacrimosa of Dana sera disponible dès le 25 février 2027. En revanche, la vidéo d’annonce ne fait aucune mention d’une mise à niveau depuis la version Switch.