Après le QSSR sur PS5, la technologie AMD FSR 4.1 arrive bientôt sur les consoles Xbox

Le Project Helix est aussi mentionné

AMD a publié aujourd’hui une vidéo centrée sur le FSR 4.1, qui va être étendu à davantage d’appareils, dont les cartes AMD Radeon RX 6000 ainsi que sur les PC portables équipés de Ryzen AI Z2. Ce qui veut aussi dire que la technologie sera compatible avec la ROG Xbox Ally, et le lien avec Xbox ne s’arrête pas là.

AMD a annoncé une collaboration plus approfondie avec Xbox pour faire en sorte que le FSR 4.1 arrive aussi sur les consoles Xbox Series. En somme, ces consoles recevront l’équivalent du QSSR de la PS5 afin d’améliorer l’expérience sur certains jeux compatibles. Aucune date précise n’a cependant été annoncée pour la mise en place de cette technologie.

Scott Van Vliet, qui est le directeur technique de Xbox, déclare :

« Chez Xbox, nous développons une plateforme de jeu conçue pour aller à la rencontre des joueurs, où qu’ils soient, tout en faisant en sorte que les créateurs puissent les trouver là où ils jouent. AMD est un partenaire important depuis plus de vingt ans. Ensemble, nos équipes font progresser le jeu vidéo sur Xbox et Windows, qu’il s’agisse des composants matériels au cœur de nos consoles et appareils portables, ou de technologies telles que DirectX, Advanced Shader Delivery et AutoSR, qui permettent aux développeurs d’exploiter au mieux le hardware et d’offrir de meilleures expériences à nos joueurs. »

Il n’a pas non plus manqué de signaler le futur de cette collaboration avec AMD en parlant du Project Helix, le nom que l’on attribue à la prochaine génération de consoles Xbox. Rien de plus concret ici si ce n’est que cette machine (ou ces machines ?) miseront sur le FSR Diamond pour aller encore plus loin. Pas d’autres détails, mais comme PlayStation, Xbox montre qu’il peut aussi s’appuyer sur le soutien d’AMD pour penser à l’avenir.