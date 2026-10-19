Micromania s’exprime suite au pillage de certains de ses magasins durant la manifestation du 17 octobre

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Vous ne vivez probablement pas dans une grotte, et vous savez sans doute que le climat social et économique est plus que tendu en France aujourd’hui. Pendant les manifestations du 17 octobre qui ont réuni des centaines de milliers de personnes pour revendiquer davantage de pouvoir d’achat et de grandes mesures d’aide pour la jeunesse désabusée face à un gouvernement complètement dépassé, quelques débordements séparés de cette mobilisation ont eu lieu dans la capitale ainsi que dans d’autres grandes villes du pays, menant à la destruction de plusieurs commerces. Dont des enseignes de jeux vidéo, indépendantes ou franchisées. Micromania a donc décidé de prendre la parole à ce sujet.

Logo de Micromania Zing // Source : ActuGaming

Des mesures devraient être prises pour indemniser les commerces touchés

Plusieurs boutiques Micromania ont été prises pour cibles par des groupes de casseurs qui ont profité des manifestations du 17 octobre, dont celle de Nice, avec des vidéos qui ont largement été reprises sur les réseaux sociaux. Micromania a tweeté aujourd’hui pour apporter tout son soutien envers les employés qui ont été touchés par ces incidents :

« À la suite des incidents survenus ce week-end dans plusieurs de nos magasins, nous tenons à exprimer notre soutien le plus total et notre solidarité envers l’ensemble des collaborateurs qui ont été confrontés à ces actes inacceptables. Nos premières pensées vont à nos équipes, qui exercent chaque jour leur métier avec passion, engagement et professionnalisme au service de nos clients et de la communauté des joueurs et fans de Pop Culture. Rien ne peut justifier que des femmes et des hommes soient pris pour cible, intimidés ou agressés dans l’exercice de leur travail. Ces comportements sont intolérables et nous les condamnons avec la plus grande fermeté. La sécurité, l’intégrité et le bien-être de nos collaborateurs constituent une priorité absolue. Micromania se tient pleinement aux côtés des équipes concernées et met tout en œuvre pour leur apporter le soutien et l’accompagnement nécessaires. Nous tenons également à saluer le courage, le sang-froid et la solidarité dont ont fait preuve nos collaborateurs face à ces situations difficiles. »

Si vous faites partie de la clientèle des magasins touchés, sachez que vos précommandes de jeu seront transférées aux autres boutiques aux alentours. Vous devriez être bientôt contactés par Micromania pour plus de détails sur le retrait de vos commandes. Quant aux salariés, ils devraient techniquement bénéficier d’un chômage partiel à 100 % si l’on en croit les propos du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a déclaré aujourd’hui que près de 3 000 commerces auront droit à des aides spéciales pour se redresser, en espérant qu’ils soient tous indemnisés. On sait malheureusement que cela sera une autre paire de manches pour les magasins non franchisés, dont les employés se retrouvent un peu plus seuls face à cette situation, avec des assurances moins solides.

Si l’on évoque l’affaire du point de vue de Micromania étant donné que notre couverture de l’actualité est faite sous le prisme du jeu vidéo, il est aussi nécessaire d’avoir une pensée envers toutes les personnes qui ont été victimes de violences durant le week-end, notamment des adolescents blessés durant les interventions des forces de l’ordre, dont vous entendrez moins parler que des vitres brisées. Plus que jamais, prenez soin de vous.

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