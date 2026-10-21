Shrek 2 Remastered est bien une réalité et s’annonce en faisant un clin d’œil à GTA 6

L’ogre vert n’a pas peur de Jason et Lucia

Shrek 2 Remastered a fait l’objet de nombreuses fuites ces derniers jours, mais ce n’est que durant la conférence présentée par IGN et Xbox que la bande-annonce du jeu a vraiment été publiée.

Une vidéo qui singe celle sur la jaquette de GTA 6, avec une musique assez proche de ce que l’on peut attendre du jeu de Rockstar, mais avec Shrek et compagnie à l’écran. Si Aspyr (car oui, c’est lui le coupable) a choisi cette approche, c’est parce que ce Shrek 2 Remastered sortira le 10 novembre prochain, soit une grosse semaine avant l’arrivée du rouleau-compresseur. Y faire référence est un bon moyen de faire parler de soi.

Dans ce remaster, vous retrouverez le jeu d’origine avec une résolution 4K et de meilleures textures, tandis qu’un mode Photo vous laissera prendre les plus beaux clichés du marais et des lieux iconiques des films. Vous aurez même droit à des paramètres de triche pour profiter de l’expérience sans trop de barrières, et vous pourrez également jouer jusqu’à 4 en local ou en ligne avec Fiona, le Chat Potté et les autres personnages.

Ce Shrek 2 Remastered est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.