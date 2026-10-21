Shrek 2 Remastered est bien une réalité et s’annonce en faisant un clin d’œil à GTA 6

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0
Shrek 2 Remastered // Source : Aspyr

L’ogre vert n’a pas peur de Jason et Lucia

Shrek 2 Remastered a fait l’objet de nombreuses fuites ces derniers jours, mais ce n’est que durant la conférence présentée par IGN et Xbox que la bande-annonce du jeu a vraiment été publiée.

Une vidéo qui singe celle sur la jaquette de GTA 6, avec une musique assez proche de ce que l’on peut attendre du jeu de Rockstar, mais avec Shrek et compagnie à l’écran. Si Aspyr (car oui, c’est lui le coupable) a choisi cette approche, c’est parce que ce Shrek 2 Remastered sortira le 10 novembre prochain, soit une grosse semaine avant l’arrivée du rouleau-compresseur. Y faire référence est un bon moyen de faire parler de soi.

Dans ce remaster, vous retrouverez le jeu d’origine avec une résolution 4K et de meilleures textures, tandis qu’un mode Photo vous laissera prendre les plus beaux clichés du marais et des lieux iconiques des films. Vous aurez même droit à des paramètres de triche pour profiter de l’expérience sans trop de barrières, et vous pourrez également jouer jusqu’à 4 en local ou en ligne avec Fiona, le Chat Potté et les autres personnages.

Ce Shrek 2 Remastered est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Sur le même thème

Des sociétés d’investissement auraient envisagé un rachat de Xbox à plus de 100 milliards de dollars, mais sans succès

xbox series
Des sociétés d’investissement auraient envisagé un rachat de Xbox à plus de 100 milliards de dollars, mais sans succès

Xbox : Les prochains licenciements devraient intervenir d’ici quelques jours, avant de se poursuivre en novembre puis en janvier 2027

xbox series
Xbox : Les prochains licenciements devraient intervenir d’ici quelques jours, avant de se poursuivre en novembre puis en janvier 2027

Xbox préparerait une large refonte du Game Pass, avec la mise en avant d’un modèle à la carte

xbox series
Xbox préparerait une large refonte du Game Pass, avec la mise en avant d’un modèle à la carte

Magenta Down, un « jeu d’aventure atmosphérique de science-fiction », s’annonce sur Xbox Series et PC

pc xbox series
Magenta Down, un « jeu d’aventure atmosphérique de science-fiction », s’annonce sur Xbox Series et PC
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Xbox aurait prévu de sortir une console portable en 2027 et sa prochaine console en 2028, qui pourrait coûter jusqu’à 1 800 dollars
xbox series
Xbox aurait prévu de sortir une console portable en 2027 et sa prochaine console en 2028, qui pourrait coûter jusqu’à 1 800 dollars
Marvel Rivals se la joue Avengers Endgame dans un mode PvE où 50 personnages affrontent Thanos
pc ps5 xbox series
Marvel Rivals se la joue Avengers Endgame dans un mode PvE où 50 personnages affrontent Thanos
Après le QSSR sur PS5, la technologie AMD FSR 4.1 arrive bientôt sur les consoles Xbox
xbox series
Après le QSSR sur PS5, la technologie AMD FSR 4.1 arrive bientôt sur les consoles Xbox
Xbox Game Pass : Final Fantasy VII Remake Intergrade, The Séance of Blake Manor et d’autres arrivent dans l’abonnement
pc xbox series
Xbox Game Pass : Final Fantasy VII Remake Intergrade, The Séance of Blake Manor et d’autres arrivent dans l’abonnement
GTA 5 et Red Dead Redemption 2 vont prochainement quitter le catalogue du PlayStation Plus Extra
ps5 ps4
red dead redemption 2
La pépite Denshattack! va connaître une édition physique sur PS5 et Switch 2
ps5 switch 2
La pépite Denshattack! va connaître une édition physique sur PS5 et Switch 2
Plus de dix ans après sa sortie, Ys VIII: Lacrimosa of Dana revient une nouvelle fois, cette fois-ci sur Switch 2
pc ps5 switch ios android stadia ps4 ps vita
Ys VIII : Lacrimosa of Dana
Surprise, Cyberpunk 2077 va recevoir une nouvelle mise à jour pour fêter la sortie de la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners
pc ps5 xbox series switch 2
Surprise, Cyberpunk 2077 va recevoir une nouvelle mise à jour pour fêter la sortie de la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners
Payday: Aces High vous plongera au cœur d’un casse en VR dès le mois de novembre
meta quest steamvr
Payday: Aces High vous plongera au cœur d’un casse en VR dès le mois de novembre
Le système PEGI évolue pour les jeux dématérialisés qui proposent des loot boxes, qui devraient passer en PEGI 16
Le système PEGI évolue pour les jeux dématérialisés qui proposent des loot boxes, qui devraient passer en PEGI 16
16 démos à essayer dès maintenant pour le Steam Next Fest d’octobre 2026, des milliers de jeux jouables
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
16 démos à essayer dès maintenant pour le Steam Next Fest d’octobre 2026, des milliers de jeux jouables
La saison 2 de Cyberpunk Edgerunners est maintenant disponible sur Netflix
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one switch 2
La saison 2 de Cyberpunk Edgerunners est maintenant disponible sur Netflix
Nintendo admet avoir sous-estimé la demande autour de l’édition Zelda: Ocarina of Time de la Switch 2
switch 2
Nintendo admet avoir sous-estimé la demande autour de l’édition Zelda: Ocarina of Time de la Switch 2
Directive 8020 s’offre une mise à jour gratuite permettant de jouer en coopération en ligne jusqu’à cinq
pc ps5 xbox series
directive 8020
Micromania s’exprime suite au pillage de certains de ses magasins durant la manifestation du 17 octobre
Micromania s’exprime suite au pillage de certains de ses magasins durant la manifestation du 17 octobre
[MAJ] Liquid Swords, studio derrière le jeu d’action Samson, fait faillite et espère être repris
pc ps5 xbox series
[MAJ] Liquid Swords, studio derrière le jeu d’action Samson, fait faillite et espère être repris
Clive Barker a complètement adoré le dernier jeu Hellraiser, et veut continuer à travailler avec Saber
pc ps5 xbox series switch 2
Clive Barker a complètement adoré le dernier jeu Hellraiser, et veut continuer à travailler avec Saber
Super Meat Boy 3D accueille le héros de MOUSE: P.I. for Hire dans le cadre d’une collaboration
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
super meat boy 3d
Juste avant le début du Steam Next Fest, la crainte des jeux générés par IA sur Steam grandit chez les créateurs indépendants
pc
Juste avant le début du Steam Next Fest, la crainte des jeux générés par IA sur Steam grandit chez les créateurs indépendants
Saros : La mise à jour gratuite Zenith, ajoutant notamment un Boss Rush et du New Game Plus, est disponible
ps5
Saros : La mise à jour gratuite Zenith, ajoutant notamment un Boss Rush et du New Game Plus, est disponible
Alors que Dune Awakening vient de sortir sur consoles, Funcom change de PDG et annonce des licenciements
pc ps5 xbox series
Alors que Dune Awakening vient de sortir sur consoles, Funcom change de PDG et annonce des licenciements
Beast of Reincarnation tirera sa révérence aujourd’hui avec une ultime mise à jour
pc ps5 xbox series
Beast of Reincarnation tirera sa révérence aujourd’hui avec une ultime mise à jour
Amazon Luna : Le service de cloud gaming arrive sur Prime Video en France, pour streamer vos jeux plus facilement
Amazon Luna : Le service de cloud gaming arrive sur Prime Video en France, pour streamer vos jeux plus facilement
Lucasfilm est satisfait des récents jeux Star Wars et veut continuer à « surprendre » avec des titres originaux pour la saga
pc ps5 xbox series
Lucasfilm est satisfait des récents jeux Star Wars et veut continuer à « surprendre » avec des titres originaux pour la saga