Payday: Aces High vous plongera au cœur d’un casse en VR dès le mois de novembre
À l’heure où le marché de la VR est de plus en plus ignoré, les possesseurs de casques de réalité virtuelle seront contents de voir que quelques studios tentent encore leur chance. Fast Travel Games a par exemple conclu un accord avec Starbreeze pour utiliser la licence Payday dans un nouveau jeu VR qui arrivera dans quelques jours seulement.
Une démo est disponible sur Steam
Si vous adorez la licence Payday et que vous disposez d’un casque Meta Quest ou SteamVR, vous serez donc probablement ravis d’apprendre que Payday: Aces High sera disponible dès le 5 novembre prochain. C’est ce que nous révèle une nouvelle vidéo de gameplay, qui offre à peu près ce à quoi on peut s’attendre d’un jeu Payday en VR, c’est-à-dire des casses à haut risque avec des affrontements à la clé.
Selon Erik Odeldahl, cofondateur du studio, le dernier playtest du jeu a été couronné de succès, ce qui a permis à Fast Travel Games de se décider sur la date de sortie. De son côté, Adolf Kristjansson, qui est le PDG de Starbreeze, déclare :
« Fast Travel Games a été un excellent partenaire dès le départ ; c’est tout simplement le meilleur studio spécialisé dans la réalité virtuelle. Ils ont parfaitement saisi ce qui fait la réussite de Payday et ont su adapter le jeu à la réalité virtuelle avec une réelle expertise, qu’il s’agisse de la tension d’une approche furtive ou du chaos d’un braquage qui tourne mal. Et plus important encore, ils sont à l’écoute. Les retours des joueurs durant les playtests ont été intégrés au jeu et c’est pour ça que Payday: Aces High est un jeu Payday que nos fans seront ravis de découvrir. »
Encore faut-il posséder un casque Meta Quest ou SteamVR. Si c’est le cas, vous pouvez télécharger la démo du jeu qui est disponible sur Steam.