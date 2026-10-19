Beast of Reincarnation tirera sa révérence aujourd’hui avec une ultime mise à jour

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C’est déjà la fin de parcours pour Beast of Reincarnation. Game Freak a voulu prouver qu’il n’avait pas à rester un studio uniquement connu pour ses jeux Pokémon, mais cet action-RPG n’a pas franchement fait l’unanimité malgré des qualités à reconnaître. Par conséquent, il fallait s’attendre à ce que le studio n’offre pas un support de longue durée pour ce titre.

Beast of Reincarnation // Source : Game Freak

N’attendez plus rien de neuf pour le jeu

Tout jeu solo qu’il est, Beast of Reincarnation a eu besoin d’un suivi post-lancement pour corriger les plus gros problèmes techniques rencontrés par sa communauté. Game Freak estime que ce travail touche désormais à sa fin, et ce mois de deux mois après la sortie du titre. Le studio prévient ainsi que la mise à jour 1.1.1 (ou 0.1.012 sur PS5), qui devrait sortir aujourd’hui (à confirmer), sera la dernière pour Beast of Reincarnation. Après ça, rideau :

« Nous tenons à vous informer que notre cycle actuel de mises à jour post-lancement touche à sa fin. Notre prochaine mise à jour, prévue pour le 19 octobre (date restant à confirmer), sera la dernière de cette phase consacrée aux mises à jour majeures suivant le lancement. Bien que les mises à jour prennent fin, n’hésitez pas à nous faire part de vos retours ou de tout problème rencontré, en nous contactant directement ou en soumettant une demande via le site d’assistance de Fictions. »

Il va sans dire qu’il ne faut désormais pas espérer qu’un DLC gratuit ou payant sorte à l’avenir, et probablement encore moins une suite. On ignore à combien d’exemplaires le jeu s’est vendu, mais probablement pas assez si Game Freak décide déjà de cesser son support technique en quelques semaines.

Beast of Reincarnation est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
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Date de sortie : 04/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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