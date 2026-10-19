Beast of Reincarnation tirera sa révérence aujourd’hui avec une ultime mise à jour

N’attendez plus rien de neuf pour le jeu

Tout jeu solo qu’il est, Beast of Reincarnation a eu besoin d’un suivi post-lancement pour corriger les plus gros problèmes techniques rencontrés par sa communauté. Game Freak estime que ce travail touche désormais à sa fin, et ce mois de deux mois après la sortie du titre. Le studio prévient ainsi que la mise à jour 1.1.1 (ou 0.1.012 sur PS5), qui devrait sortir aujourd’hui (à confirmer), sera la dernière pour Beast of Reincarnation. Après ça, rideau :

« Nous tenons à vous informer que notre cycle actuel de mises à jour post-lancement touche à sa fin. Notre prochaine mise à jour, prévue pour le 19 octobre (date restant à confirmer), sera la dernière de cette phase consacrée aux mises à jour majeures suivant le lancement. Bien que les mises à jour prennent fin, n’hésitez pas à nous faire part de vos retours ou de tout problème rencontré, en nous contactant directement ou en soumettant une demande via le site d’assistance de Fictions. »

Il va sans dire qu’il ne faut désormais pas espérer qu’un DLC gratuit ou payant sorte à l’avenir, et probablement encore moins une suite. On ignore à combien d’exemplaires le jeu s’est vendu, mais probablement pas assez si Game Freak décide déjà de cesser son support technique en quelques semaines.

Beast of Reincarnation est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.