Xbox Game Pass : Final Fantasy VII Remake Intergrade, The Séance of Blake Manor et d’autres arrivent dans l’abonnement
Les abonnés au Xbox Game Pass s’apprêtent à avoir droit à une seconde vague de nouveaux jeux en ce mois d’octobre. Et parmi les nouvelles têtes, on en compte une qui a longtemps boudé l’écosystème Xbox.
Du Cloud dans le Cloud
Le plus gros ajout de cette fin octobre sur le Xbox Game Pass est sans aucun doute Final Fantasy VII Remake Intergrade, dont la version Xbox est sortie un peu plus tôt cette année. Puisque le jeu a longtemps été réservé à l’écurie PlayStation, le voir arriver sur le Xbox Game Pass est un petit événement, d’autant plus qu’il vous permettra de vous mettre à jour avant la sortie de Final Fantasy VII Revelation en avril prochain. Si vous préférez plutôt vous mettre dans l’esprit de Halloween, jetez plutôt un œil sur le très bon The Séance of Blake Manor, un jeu d’enquête qui demande une maîtrise de l’anglais mais qui a su marquer les esprits.
Voici la liste des prochains jeux ajoutés au Xbox Game Pass :
- Sandustry (Game Preview) (PC) – 21 octobre (Premium)
- Dodo Duckie (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) – 22 octobre (Ultimate, Premium, PC)
- Scramble Knights Online (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) – 26 octobre (Ultimate, PC)
- The Séance of Blake Manor (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) – 27 octobre (Ultimate, Premium, PC)
- Final Fantasy VII Remake Intergrade (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) – 29 octobre (Ultimate, Premium, PC)
- Plants vs. Zombies: Replanted (Cloud, Console, et PC) – 29 octobre (Ultimate, PC)
- Terrible Lizards (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) – 29 octobre (Ultimate, PC)
- Pit of Goblin (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) – 3 novembre (Ultimate, Premium, PC)
Dès le 31 octobre, il faudra aussi dire au revoir aux jeux suivants :
- Day of the Tentacle Remastered (Cloud, Console, et PC)
- Dead Static Drive (Cloud, Console, et PC)
- Deep Rock Galactic (Cloud, Console, et PC)
- Full Throttle Remastered (Cloud, Console, et PC)
- Grim Fetango Remastered (Cloud, Console, et PC)
- Lara Croft et the Temple of Osiris (Cloud, Console, et PC)
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Cloud, Console, et PC)
- Wartales (Cloud, Console, et PC)
- Wildgate (Cloud, Console, et PC)