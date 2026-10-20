Xbox Game Pass : Final Fantasy VII Remake Intergrade, The Séance of Blake Manor et d’autres arrivent dans l’abonnement

Du Cloud dans le Cloud

Le plus gros ajout de cette fin octobre sur le Xbox Game Pass est sans aucun doute Final Fantasy VII Remake Intergrade, dont la version Xbox est sortie un peu plus tôt cette année. Puisque le jeu a longtemps été réservé à l’écurie PlayStation, le voir arriver sur le Xbox Game Pass est un petit événement, d’autant plus qu’il vous permettra de vous mettre à jour avant la sortie de Final Fantasy VII Revelation en avril prochain. Si vous préférez plutôt vous mettre dans l’esprit de Halloween, jetez plutôt un œil sur le très bon The Séance of Blake Manor, un jeu d’enquête qui demande une maîtrise de l’anglais mais qui a su marquer les esprits.

Voici la liste des prochains jeux ajoutés au Xbox Game Pass :

Dès le 31 octobre, il faudra aussi dire au revoir aux jeux suivants :