Directive 8020 s’offre une mise à jour gratuite permettant de jouer en coopération en ligne jusqu’à cinq

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Quand on parle de Supermassive Games, c’est hélas un peu trop régulièrement pour parler de licenciements. Au rythme d’une vague par an, celle de 2026 et annoncée en août a définitivement abattu le couperet sur 75 personnes il y a deux semaines. La vie doit continuer, on ne sait trop comment, pour notamment sortir la suite des DLC de Little Nightmares III ainsi que le prochain épisode de The Dark Pictures Anthology. Mais ici, c’est Directive 8020, déjà disponible, qui accueille des parties jusqu’à cinq en ligne, avec quelques nouveautés supplémentaires.

directive 8020
Directive 8020 // Source : Supermassive Games

L’équipage complet répond à l’appel

Les jeux de Supermassive Games, et particulièrement sa série d’horreur The Dark Pictures Anthology dont Directive 8020 est le dernier épisode en date, ont ceci de populaire qu’ils permettent de partager l’expérience avec une ou plusieurs personnes, tranquillement sur le canapé. La première saison a aussi permis de jouer en ligne en duo, mais l’opus se déroulant dans l’espace, symbole de l’ouverture d’une deuxième saison, a voulu faire mieux.

Directive 8020 update multijoueur 1

Une image du nouveau mode multijoueur de Directive 8020 // Source : Supermassive Games

Dans une mise à jour gratuite disponible ce jour, Directive 8020 permet en effet le jeu en ligne jusqu’à cinq. Concrètement, cela veut dire que chaque personne est en mesure d’incarner un membre de l’équipage du vaisseau Cassiopeia. Voilà donc une manière de retrouver le sel de l’expérience The Dark Pictures Anthology tout en facilitant le jeu à plusieurs.

Notez d’ailleurs qu’il peut très bien y avoir cinq personnes à cinq endroits différents, ou bien deux chez l’un, trois chez l’autre, etc, tant que les cinq joueurs et joueuses maximum sont là. Tout le monde pourra d’ailleurs voter lors de choix à faire, histoire d’influencer et de mettre dans la panade la personne à qui revient la décision finale.

Signalons également l’arrivée de 13 nouvelles prémonitions, ces collectibles qui vous donnent un petit flash au sujet d’un événement futur de votre partie, ainsi que l’ajout de nouvelles tenues pour l’équipage. Directive 8020 est disponible sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de The Dark Pictures: Directive 8020
The Dark Pictures: Directive 8020
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Date de sortie : 12/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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Quelques semaines après le lancement de Directive 8020, le PDG de Supermassive Games démissionne

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