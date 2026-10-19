Directive 8020 s’offre une mise à jour gratuite permettant de jouer en coopération en ligne jusqu’à cinq

L’équipage complet répond à l’appel

Les jeux de Supermassive Games, et particulièrement sa série d’horreur The Dark Pictures Anthology dont Directive 8020 est le dernier épisode en date, ont ceci de populaire qu’ils permettent de partager l’expérience avec une ou plusieurs personnes, tranquillement sur le canapé. La première saison a aussi permis de jouer en ligne en duo, mais l’opus se déroulant dans l’espace, symbole de l’ouverture d’une deuxième saison, a voulu faire mieux.

Dans une mise à jour gratuite disponible ce jour, Directive 8020 permet en effet le jeu en ligne jusqu’à cinq. Concrètement, cela veut dire que chaque personne est en mesure d’incarner un membre de l’équipage du vaisseau Cassiopeia. Voilà donc une manière de retrouver le sel de l’expérience The Dark Pictures Anthology tout en facilitant le jeu à plusieurs.

Notez d’ailleurs qu’il peut très bien y avoir cinq personnes à cinq endroits différents, ou bien deux chez l’un, trois chez l’autre, etc, tant que les cinq joueurs et joueuses maximum sont là. Tout le monde pourra d’ailleurs voter lors de choix à faire, histoire d’influencer et de mettre dans la panade la personne à qui revient la décision finale.

Signalons également l’arrivée de 13 nouvelles prémonitions, ces collectibles qui vous donnent un petit flash au sujet d’un événement futur de votre partie, ainsi que l’ajout de nouvelles tenues pour l’équipage. Directive 8020 est disponible sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.