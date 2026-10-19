Saros : La mise à jour gratuite Zenith, ajoutant notamment un Boss Rush et du New Game Plus, est disponible

Saros étoffe son contenu

À l’image d’un Hades ou d’autres productions bien plus roguelite/roguelike qu’il ne l’est, Saros mérite depuis le premier jour d’avoir in fine un contenu nous incitant à rester dessus le plus possible, ce qui n’était pas tout à fait le cas jusqu’ici. Grâce à sa mise à jour « Zenith », Housemarque a peut-être réussi à aller dans ce sens. Tout du moins, c’est ce qui est visé, mais pas que, puisqu’on accueille aussi davantage de paramètres d’accessibilité afin d’attirer encore plus de personnes.

D’abord, Saros: Zenith embrasse l’ADN du gameplay arcade et exigeant d’Housemarque, à commencer par son mode Boss Rush intitulé Souverains en série. Scindé en deux catégories, Incursion et Ascension, il invite à affronter à la suite six boss (trois par catégorie) et à en ressortir victorieux en un temps limité pour débloquer Totalité, le Boss Rush ultime regroupant les huit Souverains du jeu. Un leaderboard est prévu pour se comparer aux soldats du monde entier.

La volonté de proposer davantage de challenge s’articule aussi nettement du côté des Strates écliptiques. Concrètement, il s’agit du New Game Plus du jeu, accessible en débloquant les nouvelles cases sur la matrice d’armures disponibles après avoir terminé l’aventure une première fois. À partir de là, nous entrons dans une version plus difficile du jeu et, élément intéressant, l’équilibre des modificateurs carcosiens implique de choisir a minima quelques malus.

Ce n’est pas tout, dans les Strates écliptiques, Arjun porte une couronne et une armure dorée, faisant écho à un Ancien Roi. Plus on embarque des malus, plus la couronne brille et, outre le côté esthétique, le port de cette couronne permet d’accéder à des fresques dont la complétion totale demandera qu’elle brille au maximum. Les Strates écliptiques répondent donc directement à ce manque initial d’intérêt de s’infliger des malus et devraient faire plaisir aux fans de défi. À ce propos, l’ajout de quelques trophées supplémentaires accompagnent la mise à jour.

Au rang des nouveautés, tout n’est pas en faveur du public chevronné car pas mal de paramètres intègrent les options d’accessibilité. Vitesse ralentie, tir automatique, contraste élevé, visée gyroscopique, il existe à présent de nouvelles manières d’appréhender l’expérience. Et si nous accueillons par ailleurs 10 nouveaux modificateurs exigeants via cette MAJ, il y en a également 10 de plus du côté des bénéfiques, comme la possibilité de réaliser des parades sur des projectiles corrompus.

Enfin, et sans doute est-ce un indice de la fin des grosses mises à jour sur Saros, mais le PlayStation Blog écrit « Saros a atteint son Zenith ». Il ne serait donc pas impossible qu’à présent, chez Housemarque, on planche sur les autres projets que les équipes ont envie d’explorer.