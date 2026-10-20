Surprise, Cyberpunk 2077 va recevoir une nouvelle mise à jour pour fêter la sortie de la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners

La série et le jeu collaborent à nouveau

On pensait que CD Projekt Red était déjà bien assez occupé avec la saga The Witcher et la suite de Cyberpunk 2077, mais après tout, ce n’est pas la première fois que le studio polonais ressort des cartons des jeux que l’on pensait être définitivement terminés. Pour fêter la sortie de la seconde saison de Cyberpunk Edgerunners sur Netflix, CD Projekt Red a prévu de sortir une mise à jour 2.5 pour Cyberpunk 2077, et ce dès le 22 octobre prochain.

Pour le moment, on ignore ce qu’elle apportera, mais le studio nous la présentera via un REDstream qui aura lieu demain, le 21 octobre à 17 heures, heure de Paris, sur Twitch et YouTube. Grâce à la première image qui a été partagée, dans laquelle on voit V être dos à dos avec Weak, l’un des protagonistes de la saison 2 de la série, nul doute qu’un crossover est prévu avec sans doute des éléments en jeu qui feront appel à l’imagerie de la série, ou à son casting. Rendez-vous donc demain pour en savoir un peu plus.