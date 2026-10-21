Xbox préparerait une large refonte du Game Pass, avec la mise en avant d’un modèle à la carte

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Ce n’est pas d’aujourd’hui que le modèle économique du Game Pass est contesté et que des solutions sont explorées en interne pour tenter de faire repartir en flèche le nombre d’abonnés. Il s’agit même d’un des gros chantiers sur lequel s’est penchée Asha Sharma à son arrivée, et la piste du Game Pass à la carte paraît très chaude.

Xbox Game Pass // Source : Xbox

Payer pour les options souhaitées

Il y a beaucoup d’éléments à retirer de l’article de Fortune, initialement centré notamment sur le portrait d’Asha Sharma. Des infos venant de sources internes ont par exemple donné des indices sur la feuille de route hardware de Xbox, mais d’autres sujets ont été évoqués, comme le Game Pass.

La PDG, installée depuis huit mois (ressenti le double tant il s’est passé de choses), a déjà mis les mains dans le service d’abonnement pour baisser le prix et mettre un grand coup de frein à la perte de millions d’abonnés accusée suite à la hausse, sacrifiant la disponibilité Day One de la série Call of Duty. Ont été aussi envisagés d’autres paliers, avec la rumeur persistante du palier à pub.

Asha-sharma-ceo-xbox

Asha Sharma, PDG de Xbox // Source : Xbox

Mais ce que nous apporte le papier de Fortune, c’est le projet visiblement sérieux d’une offre à la carte au cœur d’une grosse refonte. Le Game Pass proposerait alors une structure par paliers, où les joueurs et joueuses pourraient choisir ce qui les intéresse parmi les fonctionnalités disponibles. Parmi elles, nous aurions des contenus additionnels proposés pour certains jeux uniquement sur console, le cloud gaming ou encore l’accès au multijoueur.

À voir à quoi ressemblerait la palette d’offres et comment cela s’articulerait concrètement en termes de tarifs, en sachant que le souhait conjoint d’une croissance du nombre d’abonnements et des bénéfices imposera de toute façon un équilibre délicat à trouver.

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