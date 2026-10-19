Juste avant le début du Steam Next Fest, la crainte des jeux générés par IA sur Steam grandit chez les créateurs indépendants

Se faire une place entre des milliers de jeux générés par IA

Selon une étude publiée par SteamDB en juin dernier, plus de 19 % des jeux présentés lors du dernier Steam Next Fest étaient soit générés par IA, soit utilisaient cette technologie d’une manière ou d’une autre.

Valve a en effet imposé que chaque studio et créateur explicite la manière dont il a utilisé l’IA générative dans un jeu, si ce dernier en contient. Une question de transparence qui permet aussi de voir que cette tendance s’accélère, avec un Steam de plus en plus rempli par des vagues de jeux collant à l’étiquette « IA slop ». La boutique de Valve a toujours été gangrénée par des vaporwares et des projets à la qualité abyssale, avec du plagiat en masse, mais la surexploitation de l’IA générative fait qu’il est désormais plus difficile de naviguer sur Steam en cherchant de réels projets humains.

Et derrière tout cela s’ajoute un autre problème plus récent, à savoir la décompilation et la recompilation (assistées par IA), qui consiste à reconstruire le code source d’un jeu pour diverses utilisations, notamment en le plaçant dans un autre jeu. Une tendance qui est d’ailleurs en train d’être adoptée par les grands acteurs de l’industrie comme Microsoft via son Xbox Labs. Et puisque l’IA générative permet également de copier des jeux à la vitesse de l’éclair, il devient difficile pour les studios de se protéger.

Des studios annulent la démo de leur jeu pour se protéger de l’IA

Cela fait naître une crainte chez les studios qui ne peuvent pas légalement se protéger contre ce phénomène. On en a un exemple avec Alliance Arts, qui a montré son Pukey Goddess Shot Trick (qui a un sacré concept) lors du dernier numéro de la Triple-I Initiative. Comme le rapporte Eurogamer, une démo du jeu était initialement prévue pour le Steam Next Fest qui va démarrer ce soir, mais puisque le studio est dans l’impossibilité de se protéger du vol via IA, il préfère annuler ses plans et organiser des bêtas fermées :

« Nous avions prévu de rendre la démo accessible au public avec certaines restrictions autour de la publication de vidéos de gameplay ou du streaming. Cependant, nous avons conclu que pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de gérer et de faire respecter ces restrictions de manière adéquate. Nous craignons qu’à partir du contenu de la démo, des créations imitant ou reproduisant la présentation et le gameplay de ce jeu ne soient rapidement générées via l’intelligence artificielle ou d’autres outils et diffusées avant même la sortie officielle du jeu. »

Même si c’est l’un des premiers studios à soulever le problème, nul doute que cette inquiétude est de plus en plus partagée. En témoigne Digital Sun qui a emboîté le pas avec le playtest de ReVamp qui est annulé pour les mêmes raisons.

Déjà de plus en plus invisibilisés sur Steam en raison d’une croissance hallucinante de jeux générés par IA, les studios doivent maintenant veiller à faire en sorte que leurs jeux ne soient pas déjà plagiés avant même leur sortie. Quel avenir.