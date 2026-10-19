Juste avant le début du Steam Next Fest, la crainte des jeux générés par IA sur Steam grandit chez les créateurs indépendants

0

Comme tous les trimestres, Valve sort la carte du Steam Next Fest pour nous donner accès à des milliers de démos, afin de trouver la prochaine pépite de demain. Si l’événement a toujours une cote de sympathie non négligeable, les dernières éditions ont été moins festives en raison d’un élément qui est venu gâcher la fête : l’IA générative. Et cette fois-ci encore, peut-être plus que jamais, la technologie risque d’invisibiliser les jeux créés par de véritables artistes.

ReVamp // Source : Digital Sun

Se faire une place entre des milliers de jeux générés par IA

Selon une étude publiée par SteamDB en juin dernier, plus de 19 % des jeux présentés lors du dernier Steam Next Fest étaient soit générés par IA, soit utilisaient cette technologie d’une manière ou d’une autre.

Valve a en effet imposé que chaque studio et créateur explicite la manière dont il a utilisé l’IA générative dans un jeu, si ce dernier en contient. Une question de transparence qui permet aussi de voir que cette tendance s’accélère, avec un Steam de plus en plus rempli par des vagues de jeux collant à l’étiquette « IA slop ». La boutique de Valve a toujours été gangrénée par des vaporwares et des projets à la qualité abyssale, avec du plagiat en masse, mais la surexploitation de l’IA générative fait qu’il est désormais plus difficile de naviguer sur Steam en cherchant de réels projets humains.

Et derrière tout cela s’ajoute un autre problème plus récent, à savoir la décompilation et la recompilation (assistées par IA), qui consiste à reconstruire le code source d’un jeu pour diverses utilisations, notamment en le plaçant dans un autre jeu. Une tendance qui est d’ailleurs en train d’être adoptée par les grands acteurs de l’industrie comme Microsoft via son Xbox Labs. Et puisque l’IA générative permet également de copier des jeux à la vitesse de l’éclair, il devient difficile pour les studios de se protéger.

Des studios annulent la démo de leur jeu pour se protéger de l’IA

Pukey godess 1

Pukey Goddess Shot Trick // Source : Alliance Arts

Cela fait naître une crainte chez les studios qui ne peuvent pas légalement se protéger contre ce phénomène. On en a un exemple avec Alliance Arts, qui a montré son Pukey Goddess Shot Trick (qui a un sacré concept) lors du dernier numéro de la Triple-I Initiative. Comme le rapporte Eurogamer, une démo du jeu était initialement prévue pour le Steam Next Fest qui va démarrer ce soir, mais puisque le studio est dans l’impossibilité de se protéger du vol via IA, il préfère annuler ses plans et organiser des bêtas fermées :

« Nous avions prévu de rendre la démo accessible au public avec certaines restrictions autour de la publication de vidéos de gameplay ou du streaming. Cependant, nous avons conclu que pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de gérer et de faire respecter ces restrictions de manière adéquate. Nous craignons qu’à partir du contenu de la démo, des créations imitant ou reproduisant la présentation et le gameplay de ce jeu ne soient rapidement générées via l’intelligence artificielle ou d’autres outils et diffusées avant même la sortie officielle du jeu. »

Même si c’est l’un des premiers studios à soulever le problème, nul doute que cette inquiétude est de plus en plus partagée. En témoigne Digital Sun qui a emboîté le pas avec le playtest de ReVamp qui est annulé pour les mêmes raisons.

Déjà de plus en plus invisibilisés sur Steam en raison d’une croissance hallucinante de jeux générés par IA, les studios doivent maintenant veiller à faire en sorte que leurs jeux ne soient pas déjà plagiés avant même leur sortie. Quel avenir.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Sur le même thème

Saros : La mise à jour gratuite Zenith, ajoutant notamment un Boss Rush et du New Game Plus, est disponible

ps5
Saros : La mise à jour gratuite Zenith, ajoutant notamment un Boss Rush et du New Game Plus, est disponible

Alors que Dune Awakening vient de sortir sur consoles, Funcom change de PDG et annonce des licenciements

pc ps5 xbox series
Alors que Dune Awakening vient de sortir sur consoles, Funcom change de PDG et annonce des licenciements

Beast of Reincarnation tirera sa révérence aujourd’hui avec une ultime mise à jour

pc ps5 xbox series
Beast of Reincarnation tirera sa révérence aujourd’hui avec une ultime mise à jour

Amazon Luna : Le service de cloud gaming arrive sur Prime Video en France, pour streamer vos jeux plus facilement

Amazon Luna : Le service de cloud gaming arrive sur Prime Video en France, pour streamer vos jeux plus facilement
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Liquid Swords, studio derrière le jeu d’action Samson, fait faillite et espère être repris
pc ps5 xbox series
Liquid Swords, studio derrière le jeu d’action Samson, fait faillite et espère être repris
Lucasfilm est satisfait des récents jeux Star Wars et veut continuer à « surprendre » avec des titres originaux pour la saga
pc ps5 xbox series
Lucasfilm est satisfait des récents jeux Star Wars et veut continuer à « surprendre » avec des titres originaux pour la saga
The Wolf Among Us Remastered prend du retard sur Switch, le portage n’a désormais plus de date de sortie
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us Remastered prend du retard sur Switch, le portage n’a désormais plus de date de sortie
Débrief : Call of Duty, jeu Marvel x Star Wars, Xbox Labs et Epic Games Slop
Débrief : Call of Duty, jeu Marvel x Star Wars, Xbox Labs et Epic Games Slop
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 octobre (Final Fantasy Resonance, Call of Duty Modern Warfare 4…)
pc ps5 xbox series switch ios android switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 octobre (Final Fantasy Resonance, Call of Duty Modern Warfare 4…)
Eternal Anima : On y a joué, un JRPG prometteur qui manque encore d’éclat
pc ps5 xbox series switch 2
Eternal Anima : On y a joué, un JRPG prometteur qui manque encore d’éclat
Shrek 2 Remastered va signer le retour étonnant de la star de DreamWorks
pc xbox series
Shrek 2 Remastered va signer le retour étonnant de la star de DreamWorks
EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Future Stars
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Future Stars
Stranger Than Heaven nous montre son premier acte dans une nouvelle bande-annonce
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven nous montre son premier acte dans une nouvelle bande-annonce
Where the Seeds Fall sort une démo et diffuse un nouveau trailer qui donne le vertige
pc ps5 switch 2
Where the Seeds Fall sort une démo et diffuse un nouveau trailer qui donne le vertige
The Blood of Dawnwalker : La version 1.1 sortira la semaine prochaine, voici ce qu’il faut en attendre
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker : La version 1.1 sortira la semaine prochaine, voici ce qu’il faut en attendre
SPINE montre différentes tenues possibles pour Redline dans une nouvelle vidéo musclée
pc ps5 xbox series
SPINE montre différentes tenues possibles pour Redline dans une nouvelle vidéo musclée
« Je comprends vraiment pourquoi les gens sont énervés, mais… » : Ken Kutaragi, ex-Sony donne sa vision sur l’arrêt des disques
ps5
« Je comprends vraiment pourquoi les gens sont énervés, mais… » : Ken Kutaragi, ex-Sony donne sa vision sur l’arrêt des disques
Guns of Eschaton : Le FPS Souls-like façon western arrivera juste avant la fin de l’année
pc ps5 xbox series
Guns of Eschaton : Le FPS Souls-like façon western arrivera juste avant la fin de l’année
Appulse, le roguelite français façon flipper, arrive le 26 novembre et propose dès maintenant une nouvelle démo
pc
Appulse, le roguelite français façon flipper, arrive le 26 novembre et propose dès maintenant une nouvelle démo
Assassin’s Creed Destiny : Une vidéo de cet épisode développé par Tencent et annulé refait surface
Assassin’s Creed Destiny : Une vidéo de cet épisode développé par Tencent et annulé refait surface
Zero Parades: For Dead Spies amènera aussi sa version Director’s Cut sur Switch en même temps que sur PS5
pc ps5
Zero Parades: For Dead Spies amènera aussi sa version Director’s Cut sur Switch en même temps que sur PS5
Ancestors: The Humankind Odyssey poursuit son évolution sur l’Unreal Engine 5 avec une mise à jour surprenante
pc ps4 xbox one
Ancestors : The Humankind Odyssey illustration
C’est officiel, PEAK poursuivra l’ascension le 22 octobre sur PlayStation 5 mais aussi Xbox Series et Switch 2
pc ps5 xbox series switch 2
C’est officiel, PEAK poursuivra l’ascension le 22 octobre sur PlayStation 5 mais aussi Xbox Series et Switch 2
Control Resonant passe le cap du million d’exemplaires vendus et sort aujourd’hui son édition physique
pc ps5 xbox series
Control Resonant passe le cap du million d’exemplaires vendus et sort aujourd’hui son édition physique
Pour Activision, c’est bien Call of Duty: Modern Warfare 4 le plus gros jeu de l’année après GTA 6, pas Zelda: Ocarina of Time
pc ps5 xbox series switch 2
Pour Activision, c’est bien Call of Duty: Modern Warfare 4 le plus gros jeu de l’année après GTA 6, pas Zelda: Ocarina of Time
Total War: Shogun 2 Complete Edition va être temporairement retiré de la vente à cause de bugs et d’un usage douteux de l’IA
pc
Total War: Shogun 2 Complete Edition va être temporairement retiré de la vente à cause de bugs et d’un usage douteux de l’IA
Metro 2039 : La version physique du jeu nécessitera quand même un téléchargement supplémentaire
pc ps5 xbox series
Metro 2039 : La version physique du jeu nécessitera quand même un téléchargement supplémentaire
Call of Duty : Une nouvelle sous-série est en développement en marge de Modern Warfare et Black Ops
pc ps5 xbox series switch 2
Call of Duty : Une nouvelle sous-série est en développement en marge de Modern Warfare et Black Ops