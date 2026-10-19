Clive Barker a complètement adoré le dernier jeu Hellraiser, et veut continuer à travailler avec Saber

L’auteur n’a que des bonnes choses à dire sur le jeu

Puisque son nom est associé au jeu, Clive Barker est bien content de voir que le dernier Hellraiser semble rencontrer son public. Chez Dread Central, il dit être sacrément « fier du résultat final », notamment parce que le jeu n’a pas été censuré plus que nécessaire : « À un moment donné, je craignais que le jeu ne soit excessivement censuré, mais je suis sincèrement stupéfait de voir jusqu’où ils ont pu aller. »

Barker vient de récupérer les droits sur la licence et est soulagé de voir celle-ci être bien traitée, après des films à la qualité discutable, motivés uniquement pour la conservation de ces droits par la Weinstein Company. Il pense que ce jeu représente la manière dont une licence devrait vraiment être adaptée, quand les choses sont faites pour les bonnes raisons :

« Je pense que ce qui a été accompli avec ce jeu devrait générer une prise de conscience pour tous ceux qui ont participé à l’élaboration d’une licence comme Hellraiser. »

Naturellement, il ne dit pas non pour poursuivre sa collaboration avec Saber Interactive et précise qu’il « a hâte de travailler à nouveau avec eux sur d’autres projets ». On ignore si cela veut dire qu’une suite est déjà dans les tuyaux, ce qui dépendra surtout des chiffres de ventes de cet opus.