Clive Barker a complètement adoré le dernier jeu Hellraiser, et veut continuer à travailler avec Saber

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En dépit d’une réception critique un peu plus tiède qu’espéré (même si nous l’avons apprécié de notre côté), Clive Barker’s Hellraiser: Revival semble avoir conquis les fans de la licence, et c’était peut-être ce qu’il y avait de plus important. Surtout, il a fait mouche auprès de Clive Barker lui-même, qui n’a que des éloges pour ce projet et qui voit en Saber un partenaire fiable.

Clive Barker's Hellraiser: Revival // Source : Saber Interactive

L’auteur n’a que des bonnes choses à dire sur le jeu

Puisque son nom est associé au jeu, Clive Barker est bien content de voir que le dernier Hellraiser semble rencontrer son public. Chez Dread Central, il dit être sacrément « fier du résultat final », notamment parce que le jeu n’a pas été censuré plus que nécessaire : « À un moment donné, je craignais que le jeu ne soit excessivement censuré, mais je suis sincèrement stupéfait de voir jusqu’où ils ont pu aller. »

Barker vient de récupérer les droits sur la licence et est soulagé de voir celle-ci être bien traitée, après des films à la qualité discutable, motivés uniquement pour la conservation de ces droits par la Weinstein Company. Il pense que ce jeu représente la manière dont une licence devrait vraiment être adaptée, quand les choses sont faites pour les bonnes raisons :

« Je pense que ce qui a été accompli avec ce jeu devrait générer une prise de conscience pour tous ceux qui ont participé à l’élaboration d’une licence comme Hellraiser. »

Naturellement, il ne dit pas non pour poursuivre sa collaboration avec Saber Interactive et précise qu’il « a hâte de travailler à nouveau avec eux sur d’autres projets ». On ignore si cela veut dire qu’une suite est déjà dans les tuyaux, ce qui dépendra surtout des chiffres de ventes de cet opus.

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Jaquette de Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival
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Date de sortie : 08/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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