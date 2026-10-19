Alors que Dune Awakening vient de sortir sur consoles, Funcom change de PDG et annonce des licenciements

Une nouvelle ère pour Funcom

L’année dernière, Funcom procédait déjà à une vague de licenciements suite aux résultats en dessous des attentes pour Dune Awakening. Cette année, rebelote, mais sur fond d’une restructuration d’envergure pour l’entreprise. On apprend d’abord que Rui Casais, PDG de Funcom depuis 11 ans, laissera sa place à Scott Junior dès la fin de l’année, qui occupait jusqu’ici le poste de chief product officier :

« Surveiller la croissance continue de Dune Awakening et de Conan Exiles représente une grande responsabilité, et je suis honoré que cette mission m’ait été confiée. Mon travail consistera à ce que Funcom soit organisé de la manière la plus optimale possible pour développer ces jeux pendant de nombreuses années, grâce à l’ajout de nouveaux contenus et d’éléments de gameplay, tout en entretenant des liens étroits avec nos communautés passionnées. »

La raison invoquée derrière ce changement est que Dune Awakening a désormais terminé son cycle majeur de développement maintenant que les versions consoles sont sorties. Maintenant que cette tâche est terminée, le MMO ainsi que Conan Exiles sont tous les deux dans une phase de suivi. Cela veut aussi dire qu’une restructuration se met en place en ce moment même. Un mot synonyme de licenciements :

« Alors que Funcom adapte son organisation à cette nouvelle orientation, l’entreprise entame également une phase de restructuration. Cela implique une réduction des effectifs et, malheureusement, de devoir dire au revoir à des collègues appréciés. »

Funcom ne souhaite pas préciser combien de personnes seront renvoyées ici. Le studio se contente de promettre que le support de ses deux jeux va continuer, avec du nouveau contenu au programme.