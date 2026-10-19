Alors que Dune Awakening vient de sortir sur consoles, Funcom change de PDG et annonce des licenciements

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Malgré de belles qualités et des films qui permettent à la saga de connaître un nouvel âge d’or, Dune Awakening n’aura pas réellement su se montrer à la hauteur des attentes de Funcom. En dépit d’un départ satisfaisant, le MMO a bien eu du mal à conserver sa communauté, tout comme il a peiné à trouver sa voie entre le contenu PvE et celui orienté PvP. On espérait alors que la sortie du portage consoles permette à Funcom de redresser la barre, mais en interne, tout est en train de changer.

Dune Awakening // Source : Funcom

Une nouvelle ère pour Funcom

L’année dernière, Funcom procédait déjà à une vague de licenciements suite aux résultats en dessous des attentes pour Dune Awakening. Cette année, rebelote, mais sur fond d’une restructuration d’envergure pour l’entreprise. On apprend d’abord que Rui Casais, PDG de Funcom depuis 11 ans, laissera sa place à Scott Junior dès la fin de l’année, qui occupait jusqu’ici le poste de chief product officier :

« Surveiller la croissance continue de Dune Awakening et de Conan Exiles représente une grande responsabilité, et je suis honoré que cette mission m’ait été confiée. Mon travail consistera à ce que Funcom soit organisé de la manière la plus optimale possible pour développer ces jeux pendant de nombreuses années, grâce à l’ajout de nouveaux contenus et d’éléments de gameplay, tout en entretenant des liens étroits avec nos communautés passionnées. »

La raison invoquée derrière ce changement est que Dune Awakening a désormais terminé son cycle majeur de développement maintenant que les versions consoles sont sorties. Maintenant que cette tâche est terminée, le MMO ainsi que Conan Exiles sont tous les deux dans une phase de suivi. Cela veut aussi dire qu’une restructuration se met en place en ce moment même. Un mot synonyme de licenciements :

« Alors que Funcom adapte son organisation à cette nouvelle orientation, l’entreprise entame également une phase de restructuration. Cela implique une réduction des effectifs et, malheureusement, de devoir dire au revoir à des collègues appréciés. »

Funcom ne souhaite pas préciser combien de personnes seront renvoyées ici. Le studio se contente de promettre que le support de ses deux jeux va continuer, avec du nouveau contenu au programme.

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Jaquette de Dune: Awakening
Dune: Awakening
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Date de sortie : 10/06/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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