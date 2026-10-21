Magenta Down, un « jeu d’aventure atmosphérique de science-fiction », s’annonce sur Xbox Series et PC

Seul sur (pas tout à fait) Mars

Après son jeu d’action-aventure en 2D Unto the End, 2 Ton Studios revient avec Magenta Down. Une nouvelle production rappelant esthétiquement à la fois le premier titre du studio, mais aussi quelques faux-airs de Reanimal et Somerville, notamment au niveau de la perspective. L’annonce a été faite en vidéo lors du dernier ID@Xbox.

Magenta Down nous amène sur une exoplanète sur laquelle notre personnage principal et le reste de son équipage s’est écrasé. L’expérience joue à fond sur l’immersion, déjà via une ambiance à couper au couteau, avec cette sensation de se sentir tout petit dans des environnements nous faisant comprendre que nous ne sommes pas le bienvenu.

Mais cette hostilité se ressentira également du côté du gameplay puisque l’on devra évoluer en tenant compte des conditions météorologiques particulièrement difficiles et de la radiation ambiante, ce que notre compteur Geiger pourra mesurer à tout instant. Nos déplacements devront donc être effectués en fonction des dangers qui nous attendent.

La météo ne sera pas le seul obstacle avec lequel composer. La planète abrite des créatures qui n’hésiteront pas à nous attaquer si elles se sentent en danger. Et chaque confrontation directe demandera de la prudence au moment de porter un coup. Bref, on nous promet un jeu d’aventure à l’allure certes atmosphérique mais prenant.

Magenta Down est attendu pour 2027 sur PC (via Steam et Microsoft Store) et Xbox Series.