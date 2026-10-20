La pépite Denshattack! va connaître une édition physique sur PS5 et Switch 2

Mais aussi un vinyle, un CD, et du merchandising

De la même manière que son train déchaîné à toute vitesse sur les rails, Denshattack! surfe allègrement sur le succès. Un lancement canon pour un petit jeu de ce genre, des évaluations extrêmement positives et un véritable vent frais sur le marché. Il ne manquait alors plus qu’une cerise sur le gâteau en ces temps dématérialisés : une version physique. Eh bien bonne nouvelle, Denshattack! prépare une sortie en boîte sur PS5 et Switch 2.

💿 Denshattack! is going PHYSICAL!🎮Standard and Deluxe Editions for Switch 2 & PS5 with @fangamer.com 🎶OST on Vinyl AND CD with @kidkatanarecords.bsky.social 👕New merch!Links coming soon!buff.ly/KD38z7j — Denshattack! – OUT NOW! (@denshattack.bsky.social) 2026-10-20T13:29:08.885Z

Grâce à un partenariat avec Fangamer, le jeu d’arcade va donc connaître deux éditions : une Standard et une Deluxe dont le contenu attend d’être dévoilé plus tard. Idem pour les prix des deux versions. Autre friandise, la bande-son survitaminée du jeu débarque en vinyle et en CD chez Kid Katana Records, dont la précommande démarre le 23 octobre. Aussi, deux t-shirts et un pin’s à l’effigie du jeu seront bientôt proposés à la vente.

Cette annonce donne aussi l’occasion de mentionner l’arrivée d’une mise à jour gratuite apportant le mode Rythme pour vivre les niveaux à la manière du combat contre Suzuna Sei. Enfin, le public sur console va accueillir d’ici la fin du mois le contenu de la mise à jour PC de septembre intégrant notamment les médailles platines et les leadeboards en ligne.

Denshattack! est disponible sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2). Nous vous invitons à aller consulter notre test montrant que, nous aussi, nous avons succombé à cette douce folie.