Nintendo admet avoir sous-estimé la demande autour de l’édition Zelda: Ocarina of Time de la Switch 2

Publié le :

3 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

3

Il y a sans doute beaucoup de fans de Zelda qui ne possèdent pas encore la Switch 2 qui auraient aimé profiter de la sortie du remake d’Ocarina of Time pour se procurer la console de Nintendo dans l’édition spéciale des 40 ans de la saga. Pas de chance pour eux, le stock était ici très limité et ces consoles sont parties en quelques clics. Et Nintendo reconnaît n’avoir pas assez bien anticipé l’attente autour de la machine.

La Switch 2 édition 40e anniversaire de The Legend of Zelda // Source : Nintendo

Nintendo fait mine de ne pas être au courant de la popularité de Zelda

On a désormais l’habitude de voir les consoles en édition limitée être disponibles, justement en quantité plus que limitée, mais la Switch 2 édition 40ᵉ anniversaire de Zelda est partie trop vite aux yeux de certains. Bill van Zyll, qui est vice-président de la division d’Amérique latine de Nintendo, a déclaré auprès de Coelho no Japão (interview relayée par GamesRadar) que le constructeur n’avait pas anticipé l’enthousiasme autour de cette édition spéciale :

« Eh bien, si nous nous y étions attendus, nous ne serions pas dans cette situation, n’est-ce pas ? Du moins, pas à ce point. Je peux vous dire qu’il s’agit d’un phénomène mondial. Nous rencontrons ce problème absolument partout. Nous tenons à nous en excuser pour ça. Ce n’était certainement pas notre intention. Nous avons sous-estimé à quel point cette édition sera bien reçue, et certains marchés se démarquent ici. »

Difficile de croire que Nintendo a totalement été pris de court pour autant (on parle de Zelda tout de même), étant donné que l’édition de base de la Switch 2 s’écoule déjà comme des petits pains depuis son lancement. Néanmoins, il précise que de nouveaux stocks sont prévus, même s’il faudra se montrer patients pour mettre la main sur cette édition de la Switch 2.

Cette console des 40 ans de Zelda sera disponible dès le 29 octobre, une semaine avant la sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
switch 2

Date de sortie : 05/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Sur le même thème

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – On y a joué, une légende qui n’a rien perdu de son charme ?

switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – On y a joué, une légende qui n’a rien perdu de son charme ?

Nintendo annonce une Switch 2 et une manette pour fêter les 40 ans de Zelda, des amiibos Ocarina of Time arrivent

switch 2
Nintendo annonce une Switch 2 et une manette pour fêter les 40 ans de Zelda, des amiibos Ocarina of Time arrivent

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira en novembre, voici à quoi ressemble cette nouvelle version

switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira en novembre, voici à quoi ressemble cette nouvelle version

Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda

switch 2
Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda
S'abonner
Me notifier des
guest
3 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Directive 8020 s’offre une mise à jour gratuite permettant de jouer en coopération en ligne jusqu’à cinq
pc ps5 xbox series
directive 8020
Micromania s’exprime suite au pillage de certains de ses magasins durant la manifestation du 17 octobre
Micromania s’exprime suite au pillage de certains de ses magasins durant la manifestation du 17 octobre
[MAJ] Liquid Swords, studio derrière le jeu d’action Samson, fait faillite et espère être repris
pc ps5 xbox series
[MAJ] Liquid Swords, studio derrière le jeu d’action Samson, fait faillite et espère être repris
Clive Barker a complètement adoré le dernier jeu Hellraiser, et veut continuer à travailler avec Saber
pc ps5 xbox series switch 2
Clive Barker a complètement adoré le dernier jeu Hellraiser, et veut continuer à travailler avec Saber
Super Meat Boy 3D accueille le héros de MOUSE: P.I. for Hire dans le cadre d’une collaboration
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
super meat boy 3d
Juste avant le début du Steam Next Fest, la crainte des jeux générés par IA sur Steam grandit chez les créateurs indépendants
pc
Juste avant le début du Steam Next Fest, la crainte des jeux générés par IA sur Steam grandit chez les créateurs indépendants
Saros : La mise à jour gratuite Zenith, ajoutant notamment un Boss Rush et du New Game Plus, est disponible
ps5
Saros : La mise à jour gratuite Zenith, ajoutant notamment un Boss Rush et du New Game Plus, est disponible
Alors que Dune Awakening vient de sortir sur consoles, Funcom change de PDG et annonce des licenciements
pc ps5 xbox series
Alors que Dune Awakening vient de sortir sur consoles, Funcom change de PDG et annonce des licenciements
Beast of Reincarnation tirera sa révérence aujourd’hui avec une ultime mise à jour
pc ps5 xbox series
Beast of Reincarnation tirera sa révérence aujourd’hui avec une ultime mise à jour
Amazon Luna : Le service de cloud gaming arrive sur Prime Video en France, pour streamer vos jeux plus facilement
Amazon Luna : Le service de cloud gaming arrive sur Prime Video en France, pour streamer vos jeux plus facilement
Lucasfilm est satisfait des récents jeux Star Wars et veut continuer à « surprendre » avec des titres originaux pour la saga
pc ps5 xbox series
Lucasfilm est satisfait des récents jeux Star Wars et veut continuer à « surprendre » avec des titres originaux pour la saga
The Wolf Among Us Remastered prend du retard sur Switch, le portage n’a désormais plus de date de sortie
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us Remastered prend du retard sur Switch, le portage n’a désormais plus de date de sortie
Débrief : Call of Duty, jeu Marvel x Star Wars, Xbox Labs et Epic Games Slop
Débrief : Call of Duty, jeu Marvel x Star Wars, Xbox Labs et Epic Games Slop
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 octobre (Final Fantasy Resonance, Call of Duty Modern Warfare 4…)
pc ps5 xbox series switch ios android switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 octobre (Final Fantasy Resonance, Call of Duty Modern Warfare 4…)
Eternal Anima : On y a joué, un JRPG prometteur qui manque encore d’éclat
pc ps5 xbox series switch 2
Eternal Anima : On y a joué, un JRPG prometteur qui manque encore d’éclat
Shrek 2 Remastered va signer le retour étonnant de la star de DreamWorks
pc xbox series
Shrek 2 Remastered va signer le retour étonnant de la star de DreamWorks
EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Future Stars
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Future Stars
Stranger Than Heaven nous montre son premier acte dans une nouvelle bande-annonce
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven nous montre son premier acte dans une nouvelle bande-annonce
Where the Seeds Fall sort une démo et diffuse un nouveau trailer qui donne le vertige
pc ps5 switch 2
Where the Seeds Fall sort une démo et diffuse un nouveau trailer qui donne le vertige
The Blood of Dawnwalker : La version 1.1 sortira la semaine prochaine, voici ce qu’il faut en attendre
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker : La version 1.1 sortira la semaine prochaine, voici ce qu’il faut en attendre
SPINE montre différentes tenues possibles pour Redline dans une nouvelle vidéo musclée
pc ps5 xbox series
SPINE montre différentes tenues possibles pour Redline dans une nouvelle vidéo musclée
« Je comprends vraiment pourquoi les gens sont énervés, mais… » : Ken Kutaragi, ex-Sony donne sa vision sur l’arrêt des disques
ps5
« Je comprends vraiment pourquoi les gens sont énervés, mais… » : Ken Kutaragi, ex-Sony donne sa vision sur l’arrêt des disques
Guns of Eschaton : Le FPS Souls-like façon western arrivera juste avant la fin de l’année
pc ps5 xbox series
Guns of Eschaton : Le FPS Souls-like façon western arrivera juste avant la fin de l’année
Appulse, le roguelite français façon flipper, arrive le 26 novembre et propose dès maintenant une nouvelle démo
pc
Appulse, le roguelite français façon flipper, arrive le 26 novembre et propose dès maintenant une nouvelle démo