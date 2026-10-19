Nintendo admet avoir sous-estimé la demande autour de l’édition Zelda: Ocarina of Time de la Switch 2

Nintendo fait mine de ne pas être au courant de la popularité de Zelda

On a désormais l’habitude de voir les consoles en édition limitée être disponibles, justement en quantité plus que limitée, mais la Switch 2 édition 40ᵉ anniversaire de Zelda est partie trop vite aux yeux de certains. Bill van Zyll, qui est vice-président de la division d’Amérique latine de Nintendo, a déclaré auprès de Coelho no Japão (interview relayée par GamesRadar) que le constructeur n’avait pas anticipé l’enthousiasme autour de cette édition spéciale :

« Eh bien, si nous nous y étions attendus, nous ne serions pas dans cette situation, n’est-ce pas ? Du moins, pas à ce point. Je peux vous dire qu’il s’agit d’un phénomène mondial. Nous rencontrons ce problème absolument partout. Nous tenons à nous en excuser pour ça. Ce n’était certainement pas notre intention. Nous avons sous-estimé à quel point cette édition sera bien reçue, et certains marchés se démarquent ici. »

Difficile de croire que Nintendo a totalement été pris de court pour autant (on parle de Zelda tout de même), étant donné que l’édition de base de la Switch 2 s’écoule déjà comme des petits pains depuis son lancement. Néanmoins, il précise que de nouveaux stocks sont prévus, même s’il faudra se montrer patients pour mettre la main sur cette édition de la Switch 2.

Cette console des 40 ans de Zelda sera disponible dès le 29 octobre, une semaine avant la sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.