Liquid Swords, studio derrière le jeu d’action Samson, fait faillite et espère être repris

Besoin de quelqu’un

Le travail de mises à jour sur Samson appliqué lors des semaines suivant sa sortie et même encore tout récemment n’aura pas suffi à rattraper un lancement très compliqué, pas même que l’arrivée à la rentrée de la version console. Un échec porteur de lourdes conséquences car on apprend par le média suédois Breakit, relayé notamment par Rock, Paper, Shotgun, que le studio Liquid Swords a fait faillite.

Une issue assez terrible pour le studio dirigé par Christofer Sundberg, l’ancien directeur créatif sur Just Cause chez Avalanche Studios. Plein d’espoir avec cette nouvelle aventure, il a aussi comme beaucoup d’autres fini par définitivement faire les frais d’un développement perturbé par le retrait de NetEase au financement, causant déjà des licenciements dans le studio avant même que Samson soit officiellement annoncé.

Pour en revenir à la faillite, c’est le tribunal de district de Stockholm qui l’a prononcé le 12 octobre dernier. Cette décision concerne environ 30 personnes et voit l’État intervenir pour couvrir des salaires impayés pendant au moins deux mois.

On apprend par ailleurs que ce sont les employés eux-mêmes qui ont demandé cette mise en faillite et qu’il reste une porte ouverte pour que Liquid Swords finisse dans les mains d’un repreneur.

Samson est disponible sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series.