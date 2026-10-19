Liquid Swords, studio derrière le jeu d’action Samson, fait faillite et espère être repris

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Souvenez-vous, plus tôt dans l’année sortait Samson: A Tyndalston Story, un GTA light où l’on passe surtout notre temps à rembourser nos dettes en réalisant des missions de voyou. Malheureusement, le lancement du jeu ne fut pas vraiment concluant, avec en plus pas mal de bugs pour ternir l’expérience. Et la barre n’a pas pu être redressée depuis puisque l’on apprend que Liquid Swords, le studio de développement, a visiblement fait faillite.

Samson // Source : Liquid Swords

Besoin de quelqu’un

Le travail de mises à jour sur Samson appliqué lors des semaines suivant sa sortie et même encore tout récemment n’aura pas suffi à rattraper un lancement très compliqué, pas même que l’arrivée à la rentrée de la version console. Un échec porteur de lourdes conséquences car on apprend par le média suédois Breakit, relayé notamment par Rock, Paper, Shotgun, que le studio Liquid Swords a fait faillite.

Une issue assez terrible pour le studio dirigé par Christofer Sundberg, l’ancien directeur créatif sur Just Cause chez Avalanche Studios. Plein d’espoir avec cette nouvelle aventure, il a aussi comme beaucoup d’autres fini par définitivement faire les frais d’un développement perturbé par le retrait de NetEase au financement, causant déjà des licenciements dans le studio avant même que Samson soit officiellement annoncé.

Pour en revenir à la faillite, c’est le tribunal de district de Stockholm qui l’a prononcé le 12 octobre dernier. Cette décision concerne environ 30 personnes et voit l’État intervenir pour couvrir des salaires impayés pendant au moins deux mois.

On apprend par ailleurs que ce sont les employés eux-mêmes qui ont demandé cette mise en faillite et qu’il reste une porte ouverte pour que Liquid Swords finisse dans les mains d’un repreneur.

Samson est disponible sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Samson
Samson
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Date de sortie : 08/04/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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