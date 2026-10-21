Xbox : Les prochains licenciements devraient intervenir d’ici quelques jours, avant de se poursuivre en novembre puis en janvier 2027

Le couperet dans un climat délétère

Savoir que ça arrivera ne rend pas la chose plus facile à écrire, bien au contraire, mais les licenciements chez Xbox ne sont pas prêts de s’arrêter. Il n’y a même pas un mois, 268 personnes ont été mises sur le carreau, décision au cœur d’une restructuration globale impliquant par exemple la remise du destin de Halo dans les mains d’Activision, qui récupère également Rare et World’s Edge.

Et d’après le dernier gros article de Fortune sur Asha Sharma et ce qui gravite autour de Xbox actuellement, la suite arrive très bientôt selon des sources proches du dossier. Une première salve de licenciements serait prévue avant la fin de ce mois d’octobre, une deuxième ne devrait pas tarder en frappant dès novembre, tandis que la troisième n’aura lieu qu’en janvier 2027. Sebastian Herrera, l’auteur du papier, indique tout de même que ces plans peuvent toujours évoluer.

On rappellera une fois encore que les licenciements, ce n’est pas juste une question d’ordre arithmétique, ce sont aussi des bouleversements majeurs comme la perte de savoir, la fusion de studios, et donc, des changements structurels, sans parler d’un climat d’anxiété insoutenable pour les employés.

Renforcée par le fait que le total de 3 200 licenciements ait été rendu public aussi tôt dans l’année, cette peur s’est installée dans toutes les têtes. Un sentiment de vivre sous une véritable épée de Damoclès que beaucoup semblent éprouver et qui, outre la santé mentale (et c’est ce qui est le plus important), altère forcément le travail au quotidien, lorsqu’il n’est tout simplement pas question, effectivement, d’être le prochain ou la prochaine à prendre la porte.

Fortune fait état également de situations assez ubuesques, comme cet employé qui, fraichement licencié, s’est quand même vu proposé de rester dans la division jeux de Xbox. La grande classe.

À présent, reste à savoir l’ampleur des dégâts, et chez quel(s) studio(s). Une réponse, hélas, qui ne devrait pas tarder.