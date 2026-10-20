16 démos à essayer dès maintenant pour le Steam Next Fest d’octobre 2026, des milliers de jeux jouables

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C’est désormais un rendez-vous immanquable pour les amoureux et amoureuses de la scène indépendante (et tout aussi important pour les développeurs, le Steam Néo Fest (Steam Next Fest) se lance une nouvelle fois ce 19 octobre 2026. Etant donné qu’il y a de plus en plus de démos (et beaucoup de redites ou de démos qui sortent en avance), il n’est pas évident de s’y retrouver. C’est pourquoi on vous propose une sélection de titres à découvrir.

Des milliers de jeux jouables au Steam Néo Fest 2026 // Source : ActuGaming

Avec la foultitude de titres qui se prêtent au festival (+8000 démos !), vous imaginez bien que la liste suivante n’est pas exhaustive. On tente tout de même de vous proposer une belle sélection de démos qu’il serait dommage de ne pas essayer sur Steam pendant cette période de Next Fest (qui se terminera le 26 octobre à 18 heures).

The Wolf Among Us Remastered

Commençons avec une évidence. Bien que le jeu de base soit connu d’un certain public, cela n’empêche pas que The Wolf Among Us Remastered suscite de l’intérêt, autant pour les néophytes que celles et ceux souhaitant se replonger dedans pour y voir les différentes nouveautés intégrées ici. L’occasion d’expérimenter les améliorations de ce remaster de ce jeu narratif inspiré du comics Fables, comme celles concernant l’éclairage, les animations ou encore le rendu des environnements au global.

Loftia

Il faut toujours du cosy dans une bonne sélection de démos, et Loftia répond présent. Sa sortie en accès anticipé est toute proche puisqu’elle est calée au 3 novembre. Le Steam Néo Fest offre donc un timing idéal pour s’y essayer. Ce jeu multi de simulation de vie vous laissera, dans cette démo, réaliser une première série de quêtes et réaliser activités mini-jeux jusqu’aux Jardins suspendus, le deuxième quartier. Notez que des récompenses exclusives seront attribuées durant la disponibilité de la démo, et que la progression sera conservée si vous lancez l’early access ensuite.

ArcheAge Chronicles

Anciennement sous le nom ArcheAge 2, ArcheAge Chronicles prend la forme d’un action RPG en ligne situé dans l’univers éponyme. Une démo exclusive pour le festival, qui se déroule à Diamond Shores, l’une des premières zones d’Auroria, avec quatre classes jouables : Warrior, Ranger, Mage et Berserker. Grande nouveauté par rapport au test réseau de septembre (qui n’était pas disponible en Europe), le PvP est de la partie.

Nekome: Nazi Hunter

« Nekome » signifie vengeance en yiddish, et le jeu de ProbablyMonsters ne fait pas mystère de son programme. On y suit Vano Nastasu, un jeune Rom dont la famille a été massacrée par des soldats nazis, dans un jeu d’action à la troisième personne qui alterne infiltration et combats au corps à corps très sanglants. La réalisation est confiée à Jeronimo Barrera, passé par Rockstar Games. Une toute première démo, qui donne aussi accès à Hordes of the Reich, un mode arène en 25 étapes.

Haunted Paws

Un des chouchous du public de la sélection est de retour. Haunted Paws, une aventure coopérative mettant en scène deux toutous, profite du Steam Néo Fest et du million de wishlists atteint pour réaliser une update de sa démo. LazyFlock nous propose sept nouvelles races jouables, dont le Retriever et le Shiba Inu, ainsi qu’une fournée d’accessoires et de chapeaux pour décorer vos loulous.

Tropico 7

El Presidente est de retour, avec le prochain volet de la série Tropico qui s’offre une démo pour l’événement. Cette nouvelle mouture introduit la terraformation : il devient possible d’aplanir des montagnes, de créer des plages, voire de faire émerger de nouvelles îles. La campagne de cinq cartes opposera El Presidente et Penultimo à une nouvelle rivale, Victoria Guerra.

Frostrail

Parce qu’il fallait bien du jeu de survie. Sauf que celui-ci, c’est développé par les p’tits gars derrière Barotrauma. Il faut dire que Frostrail se présente comme un FPS jouable seul ou en coopération qui nous place dans un monde gelé où notre survie sera aussi rythmée par un train à vapeur qui sert à la fois de refuge et de seul moyen d’avancer. Il faut le faire tourner, l’agrandir, puis partir fouiller les ruines en quête de ressources, tout en repoussant les Revenants attirés par le vacarme de la locomotive.

Emberville

Parmi les jeux les plus wishlistés du festival, on retrouve cet action RPG en pixel art, Emberville : on explore les profondeurs d’une immense prison pour sauver des habitants, qui aident ensuite à reconstruire la ville. Au-delà de son pitch éculé d’un énième ersatz de Stardew Valley, celui-ci s’axe davantage vers la dimension RPG façon Diablo, tout en intégrant un casting vocal de qualité. On pense à la présence de Doug Cockle (Geralt dans The Witcher), Amelia Tyler (Hades 2, Baldur’s Gate 3), et Jennifer English (Baldur’s Gate 3).

Bless You Again

Partons sur un style visuel différent, avec Bless You Again, qui fait le pari d’un rendu qui imite au plus près l’animation en celluloïd, comme si l’on jouait dans un épisode d’anime. Ce roguelite d’action en 3D nous fait suivre Lily, une magicienne homoncule partie en quête de la pierre philosophale dans un labyrinthe apparu au cœur de la forêt. On y frappe au bâton pour accumuler de la mana, avant de la libérer en sorts puissants, et chaque descente permet de récolter des bénédictions qui renforcent le personnage. Reste à voir si les sensations sont au rendez-vous.

Theos: Cities of Myth

Les amateurs de Zeus : Le Maître de l’Olympe ont de quoi tendre l’oreille avec Theos: Cities of Myth. Triskell Interactive, le studio de Pharaoh: A New Era, revient avec un city builder original, édité par le français Dotemu, dans une Grèce antique réinventée où dieux et mortels se croisent dans les rues. Il faut y répondre aux besoins de ses citoyens, organiser marchés, ateliers, théâtres et temples, et attirer figures historiques et mythologiques par la puissance économique, culturelle ou militaire.

Wyldheart

Créé par d’anciens responsables de DICE et d’Embark réunis au sein du studio suédois Wayfinder Studios, Wyldheart est un RPG d’action pensé pour la coopération, de un à quatre joueurs qui rejoignent ou quittent la partie librement. Inspiré des jeux de rôle sur table, il propose de créer son personnage parmi quatre peuples et 19 historiques, sans classe imposée. Certes, la démo est déjà accessible depuis presque deux semaines, mais elle vous proposera plusieurs heures d’aventure.

Guns of Eschaton

Lui aussi triche un peu en ayant publié sa démo avant le festival, mais que voulez-vous, beaucoup de studios ne jouent plus le jeu. Quoiqu’il en soit, il était difficile de ne pas évoquer ce Souls-like à l’action pêchue, dont l’univers a été imaginé par feu Viktor Antonov, directeur artistique de Half-Life 2 et de Dishonored, disparu en 2025. Ce FPS reprend la difficulté et la logique des Souls dans un Far West apocalyptique teinté d’occultisme. Chaque ennemi a ses points faibles, qu’il faut viser avec les bonnes munitions, et chaque balle compte. La démo s’est mise à jour avec du nouveau contenu.

ROCKBEASTS

Une dernière qui n’est pas réellement exclusive, promis. Voyez cela comme la section rattrapage. ROCKBEASTS se présente comme un RPG de gestion de groupe de rock dans une Amérique alternative des années 1990, peuplée d’animaux anthropomorphes. Il faut composer avec l’argent qui manque, le matériel qui casse et (surtout) les ego, puis assurer sur scène lors de séquences de rythme. Le scénario est signé Jakub Szamałek, ancien scénariste de The Witcher 3, et le casting vocale réunit notamment Matthew Mercer et Iggy Pop.

Fart Together

Diriger un bateau à la seule force de vos pets, sacré concept n’est-ce pas ? Fart Together assume pleinement son idée : un jeu coopératif jusqu’à quatre personnes, où l’on doit diriger notre embarcation avec nos flatulences et éviter les obstacles. Oui, c’est loufoque, un peu débile, et surtout, très léger, parfait pour décompresser entre proches. Pète un coup comme on dit.

Spirit Crossing

Spry Fox, l’équipe derrière Cozy Grove, nous prépare Spirit Crossing. On reste sur du cozy, avec cette fois une ambition multijoueur. Dans un monde balayé par des tempêtes magiques, une communauté tente de se reconstruire. Bâtir sa maison, décorer son intérieur, habiller son avatar de mille façons et réaliser des activités musicales avec d’autres joueuses et joueurs sera au programme. Lui aussi prévu pour novembre, Spirit Crossing conservera votre progression établie dans cette démo.

El Paso, Elsewhere 2

Terminons sur un potentiel excellent jeu de tir à la troisième personne qui fait son retour dans une suite. Après une première aventure appréciée en 2023, James Savage revient dans El Paso, Elsewhere 2 : trahi par un allié, il se retrouve projeté dans le Vide. Devenu vampire, il doit planter des pieux dans ses ennemis pour se soigner, et peut désormais plonger dans les airs ou rebondir sur ses adversaires. L’occasion de découvrir les prémices de ce nouveau défouloir.

Voici ce qui conclut notre sélection des démos à essayer pendant le Steam Next Fest d’octobre 2026 ! On pense évidemment à nos français qui sont présents, comme Too Deep to Quit et Appulse, qui ont triché un peu en déployant leur démo il y a déjà quelques jours, mais d’autres aussi qui se sont regroupés sur un site hommage à la PlayStation One. On vous conseille aussi de regarder certaines démos qui ont refait surface, comme celle de Acts of Blood ou Prison of Husks. On n’oublie pas certains titres un peu moins indépendants, comme le remaster de Godzilla: Destroy All Monsters Melee, que vous pouvez retrouver sur la page du festival.

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