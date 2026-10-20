GTA 5 et Red Dead Redemption 2 vont prochainement quitter le catalogue du PlayStation Plus Extra
C’est aujourd’hui que la nouvelle salve de jeux débarque sur le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium. Cela veut aussi dire que l’on sait quels seront les prochains titres à quitter le service dès le mois prochain, et parmi eux, on retrouve deux sacrés poids lourds.
Rockstar s’en va, une fois de plus
Rockstar veut faire en sorte que tous les regards soient braqués sur GTA 6 le mois prochain, c’est peut-être pourquoi il retirera GTA 5 et Red Dead Redemption 2 du PlayStation Plus Extra. À vrai dire, les jeux Rockstar font très souvent le yo-yo sur les services d’abonnements, notamment GTA 5 qui part et qui revient sans arrêt. Mais la coincidence de ces départs avec la sortie de GTA 6 est forcément à souligner.
En dehors de ces deux jeux qui quittent le navire, il faudra aussi dire au revoir à 9 autres jeux sur le PlayStation Plus Extra, à savoir :
- Football Manager 26
- The Talos Principle
- Cricket 24
- Monster Boy and the Cursed Kingdom
- Hotshot Racing
- Rock of Ages 3: Make & Break
- Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair
- Rapala Fishing Pro Series
- Yet Another Zombie Defense HD
Vous avez jusqu’au 17 novembre prochain pour profiter de tous ces jeux-là si vous possédez un abonnement au service de PlayStation. Ce qui devrait sacrément vous occuper pour le mois prochain, tant certains de ses jeux demandent un temps considérable, ne serait-ce que les deux jeux Rockstar cités plus haut (Football Manager 26 peut aussi manger tout votre temps libre à lui tout seul).