GTA 5 et Red Dead Redemption 2 vont prochainement quitter le catalogue du PlayStation Plus Extra

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C’est aujourd’hui que la nouvelle salve de jeux débarque sur le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium. Cela veut aussi dire que l’on sait quels seront les prochains titres à quitter le service dès le mois prochain, et parmi eux, on retrouve deux sacrés poids lourds.

red dead redemption 2
Red Dead Redemption 2 // Source : Rockstar

Rockstar s’en va, une fois de plus

Rockstar veut faire en sorte que tous les regards soient braqués sur GTA 6 le mois prochain, c’est peut-être pourquoi il retirera GTA 5 et Red Dead Redemption 2 du PlayStation Plus Extra. À vrai dire, les jeux Rockstar font très souvent le yo-yo sur les services d’abonnements, notamment GTA 5 qui part et qui revient sans arrêt. Mais la coincidence de ces départs avec la sortie de GTA 6 est forcément à souligner.

En dehors de ces deux jeux qui quittent le navire, il faudra aussi dire au revoir à 9 autres jeux sur le PlayStation Plus Extra, à savoir :

  • Football Manager 26
  • The Talos Principle
  • Cricket 24
  • Monster Boy and the Cursed Kingdom
  • Hotshot Racing
  • Rock of Ages 3: Make & Break
  • Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair
  • Rapala Fishing Pro Series 
  • Yet Another Zombie Defense HD

Vous avez jusqu’au 17 novembre prochain pour profiter de tous ces jeux-là si vous possédez un abonnement au service de PlayStation. Ce qui devrait sacrément vous occuper pour le mois prochain, tant certains de ses jeux demandent un temps considérable, ne serait-ce que les deux jeux Rockstar cités plus haut (Football Manager 26 peut aussi manger tout votre temps libre à lui tout seul).

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