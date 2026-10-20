GTA 5 et Red Dead Redemption 2 vont prochainement quitter le catalogue du PlayStation Plus Extra

Rockstar s’en va, une fois de plus

Rockstar veut faire en sorte que tous les regards soient braqués sur GTA 6 le mois prochain, c’est peut-être pourquoi il retirera GTA 5 et Red Dead Redemption 2 du PlayStation Plus Extra. À vrai dire, les jeux Rockstar font très souvent le yo-yo sur les services d’abonnements, notamment GTA 5 qui part et qui revient sans arrêt. Mais la coincidence de ces départs avec la sortie de GTA 6 est forcément à souligner.

En dehors de ces deux jeux qui quittent le navire, il faudra aussi dire au revoir à 9 autres jeux sur le PlayStation Plus Extra, à savoir :

Football Manager 26

The Talos Principle

Cricket 24

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Hotshot Racing

Rock of Ages 3: Make & Break

Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair

Rapala Fishing Pro Series

Yet Another Zombie Defense HD

Vous avez jusqu’au 17 novembre prochain pour profiter de tous ces jeux-là si vous possédez un abonnement au service de PlayStation. Ce qui devrait sacrément vous occuper pour le mois prochain, tant certains de ses jeux demandent un temps considérable, ne serait-ce que les deux jeux Rockstar cités plus haut (Football Manager 26 peut aussi manger tout votre temps libre à lui tout seul).