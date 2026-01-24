Dépêchez-vous, vous pouvez essayer Avatar: Frontiers of Pandora gratuitement pendant quelques jours

Avec la sortie du troisième film hollywoodien de la saga et celle de l’extension D’entre les Cendres pour Avatar: Frontiers of Pandora, la licence Avatar est au beau fixe ces dernières semaines. Et, alors qu’Ubisoft est en pleine tourmente ces derniers jours (c’est le moins que l’on puisse dire), l’éditeur français a décidé de porter l’attention de l’industrie sur leur jeu sorti en 2023 en proposant un essai gratuit du 23 au 26 janvier prochain.

avatar: frontiers of pandora

Jaquette d'Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 07/12/2023

