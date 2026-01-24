Dépêchez-vous, vous pouvez essayer Avatar: Frontiers of Pandora gratuitement pendant quelques jours

Histoire de noyer le poisson ?

Durant quatre jours, vous pouvez donc essayer gratuitement Avatar: Frontiers of Pandora, aussi bien sur Ubisoft Connect sur PC, que sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Un essai, qui vous permettra de sauvegarder votre progression au cas où vous envisageriez de passer à la caisse en suivant. Cela vous permettra, entre autres, de découvrir la mise à jour apportant la vue à la troisième personne, mais également les fantastiques terres de la Frontière Occidentale de Pandora. Pour récupérer votre accès, il vous suffira de vous rendre sur le site web dédié à cette opération commerciale ou sur les pages des stores concernés.

Du 23 au 26 janvier, testez Avatar: Frontiers of Pandora gratuitement et découvrez le jeu sous un nouvel angle avec la MAJ de la vue à la 3ème personne ! L'essai gratuit est déjà disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et Ubisoft Connect pour PC. + d'infos dans l'article… pic.twitter.com/nT0o4p45sS — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) January 23, 2026

À noter tout de même que cet essai ne vous laissera jouer que pendant cinq heures ou jusqu’à atteindre l’Arbre-Maison dans la quête principale Le clan Aranahe qui arrive assez tôt dans l’aventure, puisqu’il s’agit de la sixième quête principale. L’essai gratuit est d’ailleurs uniquement disponible en mode solo, mais le mode coopération vous attendra dans le jeu complet. D’ailleurs, c’est l’occasion de vous rappeler que vous pouvez consulter nos guides complets (soluce + collectibles) d’Avatar: Frontiers of Pandora pour compléter vos trophées.