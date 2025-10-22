Ubisoft lance un plan de restructuration chez Ubisoft Massive (The Division, Star Wars Outlaws) et chez RedLynx (Trials)

Ubisoft Massive demande des volontaires

C’est d’abord l’annonce d’une restructure de RedLynx qui a été annoncée chez Ubisoft, dans le but de réduire les couts. Les négociations devraient démarrer le 30 octobre prochain et prendre fin en novembre. Au total, ce sont 60 postes qui sont mis en péril par une telle action, cette dernière ayant un objectif clair : transformer Redlynx en un studio spécialisé sur les jeux mobiles. Deux projets de jeux non-annoncés seraient même déjà en développement au sein du studio. Céline Pasula, directrice du studio, déclare :

« Nous sommes convaincus qu’avec les modifications proposées, RedLynx continuera de jouer un rôle important dans l’avenir d’Ubisoft, en favorisant l’excellence technique sur appareils mobiles et en renforçant les capacités multiplateformes d’Ubisoft sur les petits écrans afin d’élargir notre audience. »

En marge de cette annonce, Le Figaro indique de son côté qu’un plan de départ volontaire a été mis en place au sein du studio Ubisoft Massive (ouvert jusqu’au 15 décembre), qui est pourtant l’un des studios les plus reconnus du groupe. Mais les échecs de Star Wars Outlaws et Avatar: Frontier of Pandora ont fait beaucoup de mal, et Ubisoft souhaite aussi réduire les couts dans cette antenne.

Les volontaires bénéficieraient d’indemnités et de formations, et viserait surtout les employés bénéficiant d’un CDI qui sont en attente d’être basculés sur un autre projet. Un moyen pour Ubisoft d’éviter de licencier massivement directement lui-même, même si cela dépend évidemment des résultats du plan. En bref, attendez-vous à d’autres licenciements chez l’éditeur dans les semaines et mois à venir.