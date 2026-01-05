Avatar: Frontiers of Pandora – D’entre les Cendres : Que vaut cette nouvelle extension ?

Après moult DLC qui n’ont pas révolutionné grand-chose, Avatar: Frontiers of Pandora revient avec son extension D’entre les Cendres. Développé comme un standalone séparé du season pass et censé promouvoir le troisième volet d’Avatar nommé De Feu et de cendres, le titre des petits gars de Massive Entertainment a à cœur de faire beaucoup mieux que le jeu de base. Des éléments simplifiés en passant par la vue à la troisième personne et quelques améliorations de gameplay qui nous font prendre le rôle de So’Lek, cette extension vaut-elle le coup avant de se plonger dans le troisième film de la franchise ? Dans un sens oui, même s’il subsiste les mêmes soucis que dans le jeu d’origine.

