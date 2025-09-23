Avatar: Frontiers of Pandora annonce une nouvelle extension surprise à l’occasion de la sortie du troisième film de la saga

Près de deux ans après la sortie d’Avatar: Frontiers of Pandora, Ubisoft vient d’annoncer la sortie surprise d’une nouvelle extension du jeu de base, intitulée D’entre les Cendres. Mais avant cela, rappelez-vous, une nouvelle mise à jour du jeu de base sera disponible, dès le 5 décembre, pour inclure le New Game +, un mode 40 fps et la vue à la troisième personne, afin de rendre l’expérience plus digeste pour les plus sensibles à la vue subjective et apporter un autre éclairage pour profiter des déplacements de notre Na’vi.

Jaquette d'Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 07/12/2023

