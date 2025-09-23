Avatar: Frontiers of Pandora annonce une nouvelle extension surprise à l’occasion de la sortie du troisième film de la saga

Quelques dates avant de rentrer dans le vif du sujet : cette nouvelle extension sera disponible le 19 décembre 2025, soit le même jour que la sortie mondiale d’Avatar : De Feu et de Cendres, le troisième volet de la saga cinématographique signée James Cameron. Le film sortira en France deux jours plus tôt, le 17 décembre.

À feu et à sang

Cette troisième extension officielle (après Le Briseur de Ciel et Les Secrets des montagnes) se déroulera après les événements du jeu principal, qui lui-même se positionnait entre les deux films déjà sortis. On y suivra So’Lek, un guerrier Na’vi du clan Trr’ong déjà croisé durant l’aventure principale, dans les deux extensions et qui a même déjà été le héros d’une série de comics (Avatar : Aux frontières de Pandora ou Avatar: So’lek Journey en VO) sortie l’année dernière.

Cette nouvelle extension une nouvelle fois développée par Massive Entertainment en collaboration avec Disney et Lightstorm Entertainment mettra en avant une nouvelle histoire de vengeance et de survie prenant place dans une section de la Frontière occidentale comprenant la Forêt de Kinglor ravagée et une toute nouvelle zone inédite. Alors qu’il est pris en embuscade et laissé pour mort par la RDA et leurs nouveaux alliés pourtant autochtones, le Peuple des Cendres, So’lek se réveille dans un monde en flammes et seul, puisque sa famille Sarentu se voit dispersée. Galvanisé par le désir de retrouver et de protéger ses proches, le guerrier va alors déclencher une rage alimentée par son chagrin et son désir de vengeance.

Omar Bouali, directeur créatif chez Massive Entertainment exprime l’enthousiasme des équipes : « Nous voulions repousser les limites de ce que les joueurs peuvent vivre dans Pandora. Cette extension offre une histoire plus sombre et plus personnelle, une immersion accrue grâce à un gameplay à la troisième personne et de nouvelles mécaniques de combat intenses qui approfondissent les enjeux émotionnels et tactiques. Nous voulions offrir aux fans une nouvelle perspective passionnante à travers la Frontière occidentale, avec une narration plus profonde et un gameplay plus viscéral ».

Autre fait à savoir : cette extension n’étant pas inclue dans le Season Pass ou les versions Deluxe du jeu de base, elle sera disponible en tant qu’achat autonome pour les joueurs et joueuses qui possèdent déjà le jeu de base, ou sera disponible à l’achat dans le cadre de la nouvelle édition « D’entre les Cendres », qui contiendra le jeu de base et l’extension « D’entre les Cendres », ainsi que le contenu bonus « Montagnes Flottantes » (soit trois motifs de couleurs de banshee distincts inspirés de la vallée de Mo’ara). L’extension sera incluse dans la version Premium de l’abonnement.

Avatar: Frontiers of Pandora est disponible depuis le 7 décembre 2023 sur PC (via Ubisoft Store, Steam et Epic Games Store), Amazon Luna, PlayStation 5 et Xbox Series X/S et dans l’abonnement Ubisoft +. N’hésitez pas à parcourir notre test réalisé à la sortie ou à consulter notre solution complète incluant quêtes et collectibles.