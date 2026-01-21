Ubisoft annonce une refonte majeure de son organisation, annule plusieurs jeux (dont le remake de Prince of Persia) et prépare une dernière vague de fermetures de studios

Ubisoft engage un tournant stratégique majeur

Ubisoft a officialisé l’un des plus grands bouleversements organisationnels de son histoire récente. Dans un communiqué de presse officielle, l’éditeur français a dévoilé les premiers détails de sa nouvelle structure baptisée Creative House, tout en confirmant l’annulation de plusieurs projets, le report de plusieurs jeux, ainsi qu’une dernière vague de réductions de coûts. Cette transformation s’accompagnera de fermetures de studios, d’un retour généralisé au travail en présentiel et d’un impact financier lourd à court terme, avec une perte opérationnelle estimée à près d’un milliard d’euros sur l’exercice fiscal 2026.

Selon Ubisoft, le but de cette manœuvre est de retrouver une position de leader créatif et de renouer avec une croissance durable dans un marché AAA devenu plus sélectif et plus concurrentiel. La firme précise que si les améliorations apportées aux processus de production ont permis d’élever la qualité des jeux en 2025, le contexte actuel impose d’aller beaucoup plus loin, tant sur le plan créatif que structurel.

Cinq Creative Houses pour une organisation décentralisée

Au cœur de cette transformation se trouve le fameux modèle Creative Houses évoqué. Celui-ci est structuré autour de cinq Creative Houses qui entreront en fonction début avril 2026. Ces unités regrouperont désormais production et distribution, avec une responsabilité créative et financière complète sur leurs portefeuilles respectifs .

La répartition est la suivante :

Creative House 1 – Vantage Studios : Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six

Creative House 2 : des jeux de tir compétitifs et coopératifs (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell)

Creative House 3 : des expériences live ciblées (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull and Bones)

Creative House 4 : des univers narratifs et mondes fantastiques (Prince of Persia, Rayman, Anno, Might & Magic, Beyond Good & Evil)

Creative House 5 : des jeux casual et familiaux (Just Dance, UNO, Hungry Shark, licences Hasbro)

Quatre nouvelles licences sont également en développement, dont March of Giants, le MOBA récemment racheté chez Amazon Games.

Des projets annulés et des jeux repoussés

Dans le cadre du recentrage de son portefeuille, Ubisoft confirme avoir arrêté le développement de six jeux, dont :

Le remake de Prince of Persia: The Sands of Time

Quatre titres non annoncés, parmi lesquels trois nouvelles licences

Un jeu mobile

En parallèle, sept jeux bénéficieront de temps de développement supplémentaire, dont un titre initialement prévu pour l’exercice fiscal 2026, désormais reporté à l’exercice 2027, afin de garantir des standards de qualité renforcés selon Ubisoft. En dehors des déclarations officielles, le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, indique que l’un des septs jeux reportés serait le remake d’Assassin’s Creed Black Flag.

BREAKING: Ubisoft is canceling the Prince of Persia: Sands of Time remake and 5 other games (4 unannounced, 1 mobile). The company says it is also delaying 7 games (including an unannounced project believed to be a Black Flag remake) as part of a larger restructuring. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-01-21T16:45:19.603Z

L’annulation du remake de Prince of Persia: The Sands of Time va surement être un choc pour beaucoup de fans, d’autant que beaucoup de fuites estimaient une sortie en janvier 2026. Schreier a expliqué qu’Ubisoft n’était pas satisfait de l’état du jeu et a décidé de l’annuler dans le cadre de cette grande restructuration.

Une restructuration qui risque d’être très lourde

Cette transformation s’accompagne d’une accélération des mesures de réduction des coûts. Ubisoft confirme la fermeture des studios de Halifax (mobile) et Stockholm (une décision déjà rapportée plus tôt ce mois-ci), ainsi que des restructurations à Abu Dhabi, RedLynx et Massive . Le groupe vise désormais 200 millions d’euros d’économies supplémentaires sur les deux prochaines années, portant la réduction cumulée des coûts fixes à environ 500 millions d’euros d’ici mars 2028.

On imagine toutefois que les retombés de ce bouleversement s’accompagnera d’autres fermetures à venir et de nouvelles vagues de licenciements. L’éditeur entend désormais concentrer ses ressources principalement autour des jeux d’aventure en monde ouvert et des jeux Games-as-a-Service, tout en s’appuyant sur des investissements technologiques comme « l’IA générative orientée vers les joueurs ».

Souvent critiqué pour ses mondes ouverts aseptisés et ses jeux-services reprenant des concepts éculés ou mal exploités (XDefiant), il sera intéressant de voir si ce virage sera payant sur le long terme. Même si l’on s’accorde à dire qu’Ubisoft avait besoin d’une profonde restructuration, nous ne sommes pas certains que la direction prise soit la meilleure. Le temps nous le dira.