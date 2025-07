Avatar: Frontiers of Pandora va bientôt être jouable en vue à la troisième personne

Un mode New Game + est aussi en chemin

Si Avatar: Frontiers of Pandora n’a pas été un immense succès commercial, ce n’est pas uniquement à cause à de son choix de caméra, même si cela a pu en rebuter certains. Alors pour convaincre les derniers récalcitrants, Ubisoft Massive a bien voulu travailler sur une vue à la troisième personne, qui sera disponible via une nouvelle mise à jour gratuite.

Cette update est prévue pour le 5 décembre prochain, soit quelques semaines avant la sortie du prochain film Avatar, ce qui n’est pas du tout une coïncidence (même si le studio indique que c’est avant tout pour fêter l’anniversaire du jeu). Une vidéo nous montrant les premières images de ce mode a été publiée chez IGN.

De plus, cette mise à jour introduira d’autres nouveautés, comme le mode New Game +, idéal pour recommencer une partie tout en regardant Pandora sous un nouveau jour. Des correctifs seront également apportés, ainsi qu’un mode 40 fps plus convaincant. De quoi rendre le jeu bien plus accessible à un grand nombre tout en rameutant celles et ceux qui possèdent déjà le jeu et qui voudraient le terminer à nouveau.

Avatar: Frontiers of Pandora est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre soluce complète est déjà disponible.