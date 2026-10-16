Stranger Than Heaven nous montre son premier acte dans une nouvelle bande-annonce

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SEGA a prévu de mettre le paquet sur la communication autour de Stranger Than Heaven et continue de multiplier les vidéos promotionnelles. Après avoir fait le tour de chaque époque et de chaque ville, l’éditeur s’intéresse maintenant à l’épopée de Makoto Daito et Yu Shinjo, en nous offrant un aperçu du premier acte du jeu.

Stranger Than Heaven // Source : SEGA

Snoop vous accueille au Japon

Vous l’aurez sans doute compris avec toutes les époques mentionnées pour le jeu et toutes les villes que l’on va traverser, Stranger Than Heaven fragmentera son histoire en plusieurs actes, chacun d’entre eux s’attardant sur une période importante de la vie de Makoto Daito. Dans cette première vidéo, SEGA s’attarde sur le premier acte du jeu et donc son introduction, alors attention aux éventuels spoilers.

On y voit la rencontre entre les deux protagonistes, qui sautent clandestinement à bord du bateau de Snoop Dogg pour voguer en direction du Japon. Un pays qui ne sera pas forcément plus accueillant que les États-Unis pour ces deux personnages, vus comme des étrangers dans les deux contrées et constamment victimes de racisme.

L’Oncle Snoop va alors leur apprendre quelques manières pour survivre, notamment en intégrant un clan et en filant quelques mandales lorsque c’est nécessaire, même si d’autres rencontres plus amicales seront aussi au programme. Le tout avant de pousser la chansonnette, puisque rappelons-le, le jeu accordera une grande place à l’industrie musicale.

Stranger Than Heaven sera disponible dès le 15 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series, et directement dans le Xbox Game Pass.

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Jaquette de Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 15/01/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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