Stranger Than Heaven nous montre son premier acte dans une nouvelle bande-annonce

Snoop vous accueille au Japon

Vous l’aurez sans doute compris avec toutes les époques mentionnées pour le jeu et toutes les villes que l’on va traverser, Stranger Than Heaven fragmentera son histoire en plusieurs actes, chacun d’entre eux s’attardant sur une période importante de la vie de Makoto Daito. Dans cette première vidéo, SEGA s’attarde sur le premier acte du jeu et donc son introduction, alors attention aux éventuels spoilers.

On y voit la rencontre entre les deux protagonistes, qui sautent clandestinement à bord du bateau de Snoop Dogg pour voguer en direction du Japon. Un pays qui ne sera pas forcément plus accueillant que les États-Unis pour ces deux personnages, vus comme des étrangers dans les deux contrées et constamment victimes de racisme.

L’Oncle Snoop va alors leur apprendre quelques manières pour survivre, notamment en intégrant un clan et en filant quelques mandales lorsque c’est nécessaire, même si d’autres rencontres plus amicales seront aussi au programme. Le tout avant de pousser la chansonnette, puisque rappelons-le, le jeu accordera une grande place à l’industrie musicale.

Stranger Than Heaven sera disponible dès le 15 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series, et directement dans le Xbox Game Pass.