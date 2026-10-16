The Blood of Dawnwalker : La version 1.1 sortira la semaine prochaine, voici ce qu’il faut en attendre

Un millier de correctifs au programme

Comme cela avait été annoncé précédemment, cette mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker mettra en place un nouveau mode de difficulté qui rendra les choses encore plus faciles pour celles et ceux qui veulent uniquement se concentrer sur l’histoire du jeu. On retrouvera aussi quelques options de confort comme le fait de pouvoir réattribuer tous nos points de compétences, une fonctionnalité très utile dans un jeu qui ne vous laisse pas tout expérimenter à cause d’un calendrier serré. Autre mécanique importante : vous pourrez désormais caresser les chiens et les chats, et ça, c’est crucial.

En plus de cela, vous trouverez des sous-titres réglables, des améliorations dans la gestion et le mouvement de la caméra, des meilleures mécaniques de traversées et quelques ajustements au niveau du système de combat. Rebel Wolves prévient aussi que la technologie FrameGen sera mise à jour, avec des paramètres dédiés. Et tout ça, c’est sans compter les 1 100 autres correctifs et améliorations attendus dans cette version 1.1. Le patch note risque d’être très long à lire.

Pas de date précise pour la sortie de la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker, si ce n’est qu’elle arrivera dans le courant de la semaine prochaine. N’hésitez pas à consulter nos guides de The Blood of Dawnwalker pour en savoir plus sur le jeu.