Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 octobre (Final Fantasy Resonance, Call of Duty Modern Warfare 4…)

Les sorties de la semaine

Deux noms crèvent l’écran dans cette fournée de sorties jeux vidéo. Le premier ravira les nostalgiques de JRPG au tour par tour avec Final Fantasy Resonance, épisode en HD-2D de la fameuse série de Square Enix. Le second touchera un tout autre public puisqu’il s’agit tout simplement de Call of Duty Modern Warfare 4, garanti sans taxe. Enfin, ne sous-estimons pas l’arrivée de Nintendo Switch Sports Resort, toujours une option privilégiée pour que toute la famille puisse s’amuser.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

20 octobre

21 octobre

22 octobre

23 octobre