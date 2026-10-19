Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 octobre (Final Fantasy Resonance, Call of Duty Modern Warfare 4…)
Oui, il n’a pas été simple de zigzaguer entre les nombreuses sorties jeux vidéo de septembre, et oui, octobre ne facilite pas non plus la tâche vu que son planning est aussi rempli de productions se tenant éloignées du mastodonte que presque tout le monde a en tête. Certes un peu plus calme que les autres, nous voici reparti pour une nouvelle semaine de sorties, avec notamment deux épisodes de deux énormes licences à se mettre sous la dent.
Les sorties de la semaine
Deux noms crèvent l’écran dans cette fournée de sorties jeux vidéo. Le premier ravira les nostalgiques de JRPG au tour par tour avec Final Fantasy Resonance, épisode en HD-2D de la fameuse série de Square Enix. Le second touchera un tout autre public puisqu’il s’agit tout simplement de Call of Duty Modern Warfare 4, garanti sans taxe. Enfin, ne sous-estimons pas l’arrivée de Nintendo Switch Sports Resort, toujours une option privilégiée pour que toute la famille puisse s’amuser.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
20 octobre
- Star Trek: Outposts Unknown (PC)
- We Were Here Tomorrow (PC, PS5, Xbox Series)
- Mycopunk (PC, PS5)
- I Am Your Beast (Switch, Switch 2)
21 octobre
- Stupid Never Dies (PC, PS5)
22 octobre
- Final Fantasy Resonance (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2)
- Fatal Fury: City of the Wolves (Switch 2)
- PEAK (PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Hitman: Absolution (Switch 2)
23 octobre
- Call of Duty Modern Warfare 4 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- One Piece: Grand Gourmet (PC, Switch 2, Switch, iOS, Android)