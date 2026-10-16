Shrek 2 Remastered va signer le retour étonnant de la star de DreamWorks

Un projet qui vient de Fort Fort Lointain

Passé l’écarquillement des yeux et en prenant un peu de recul, l’existence semi-officielle de Shrek 2 Remastered ne surprend pas tant que ça. Un énorme leak de succès Steam survenu en septembre, qui a pu donner des informations sur Kingdom Hearts IV ou Persona 6, mentionnait l’existence de ce remaster. Aujourd’hui, c’est la publication d’une page Microsoft Store qui confirme la chose.

Très probablement voué à être annoncé publiquement au prochain ID@Xbox du 20 octobre prochain, Shrek 2 Remastered a quand même laissé filer son trailer d’annonce. Calquée sur le ton parodique des films, et parce qu’il est aussi facile de sauter à pieds joints dans la ref’, cette vidéo s’amuse de la DA visuelle et musicale de GTA 6 pour présenter les premières images du jeu développé par Aspyr.

On retrouve le jeu d’action-aventure sorti en 2004 et, attention, dans sa version console. Oubliez la version PC originale résolument différente, et moins bonne, même si la dernière édition de SpeeDons nous a offert une délicieuse run en allemand.

Le titre est toujours jouable à quatre, et cette fois autant en coopération canapé qu’en ligne, voire en mélangeant les deux. Comptez évidemment sur une résolution en 4K, de meilleures textures, une interface revue ainsi que des nouvelles fonctionnalités comme le mode Photo.

À présent, rendez-vous a priori le 20 octobre pour le « vrai » reveal de ce Shrek 2 Remastered que l’on peut déjà attendre sur PC et Xbox Series.