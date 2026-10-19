The Wolf Among Us Remastered prend du retard sur Switch, le portage n’a désormais plus de date de sortie

Pas de nouvelle date communiquée

Que celles et ceux qui attendent le retour de Bigby sur PC, PS5 et Xbox se rassurent, The Wolf Among Us Remastered est toujours prévu pour le 29 octobre prochain. En revanche, Telltale Games a prévenu qu’il n’en serait pas de même pour la version Switch. Celle-ci pose un peu plus de problèmes au studio, qui a décidé de retarder sa sortie sans pour autant donner de nouvelle date :

« Porter The Wolf Among Us sur Nintendo Switch pour la toute première fois est très excitant pour nous ! Nous ne prenons pas cela à la légère. C’est pourquoi nous nous accordons un peu plus de temps afin de garantir une expérience à la hauteur de ce que les joueurs sur Nintendo méritent. The Wolf Among Us Remastered sortira comme prévu le 29 octobre sur PlayStation, Xbox et PC. La version Nintendo Switch arrivera à une date ultérieure. Nous vous remercions sincèrement pour tout le soutien que vous nous avez témoigné jusqu’ici et nous voulons être certains que votre premier voyage à Fableville sur Nintendo Switch soit à la hauteur de votre attente ! Nous communiquerons une nouvelle date de sortie pour la version Switch dès que possible. »

Le fait de ne pas avoir de date précise n’est jamais très rassurant, et rien ne dit que le portage arrivera bien cette année. Décidément, cette saga nous fera toujours attendre.