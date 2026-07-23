Test Denshattack! – Gare à vous, dose d’adrénaline en vue

Difficile d’imaginer comment l’idée d’un jeu à la SSX et à la Tony Hawk avec un train a pu naître dans l’esprit des personnes travaillant chez Undercoders, mais Denshattack! nous apprend très rapidement à ne pas rechercher de rationalité dans tout ça et à juste profiter des sensations. On embarque donc avec joie dans ce voyage ferroviaire à travers le Japon définitivement pas comme les autres, dans un jeu qui pourrait être estampillé SEGA quand ce dernier vivait ses plus grandes heures.

Conditions de test : Nous avons joué une dizaine d’heures à Denshattack!, le temps de faire le tour du jeu et de recommencer certains défis pour obtenir plus de médailles (souvent en vain). Le jeu a été testé sur PC avec la configuration suivante : AMD Ryzen 5 5600 ; AMD Radeon RX 6700 XT ; 16 Go de RAM.

Une troupe à l’entrain imperturbable

Pour justifier une idée si folle, Denshattack! nous plonge dans un Japon dévasté où les villes sont repliées sur elles-mêmes et où les routes sont principalement composées de chemins de fer. Le tout est évidemment contrôlé par une société aux intentions peu recommandables, que la jeune Emi s’en ira défier aux côtés de tous les amis et rivaux qu’elle va rencontrer en chemin.

Undercoders sait que vous êtes là pour la glisse et les tricks, ce qui ne l’empêche pas de poser les contours d’un cadre sympathique. Au lieu d’enchaîner bêtement les niveaux, vous allez suivre le parcours de cette joyeuse troupe à travers le pays et en découvrir un peu plus sur la pratique du Denshattack, qui consiste donc à enchaîner les figures les plus folles à bord de votre tchou-tchou.

Loin d’être aussi attachante que le casting d’un Hi-Fi Rush, pour citer un titre à l’esprit assez similaire, cette troupe apporte un peu de vie et de corps à l’ensemble, que ce soit lors de ses applaudissements pour vos tricks ou lors de sessions baignades dans les onsens du coin. Undercoders pense même à insuffler un peu de lore en vous demandant de ramasser certains objets durant vos courses, qui viendront compléter un magazine d’informations très stylisé pour vous laisser en apprendre plus sur l’univers du jeu et ses gangs finalement pas bien méchants.

Même Faudel n’a pas surfé sur autant de rail

Mais nous, on est venus pour les trains qui font des backflips, et rien d’autre au départ. Denshattack! nous offre heureusement exactement cela, et plus encore. La promesse est telle que présentée : vous conduirez votre train dans des parcours plus fous les uns que les autres en enchaînant les figures pour obtenir le meilleur score au bout de chaque parcours.

La prise en main est immédiate et le jeu a la bonne idée de rendre la plupart de ses tricks très accessibles. Il ne vous suffira que de bouger le joystick droit dans tous les sens pour enchaîner les figures qui auraient plutôt normalement davantage leur place dans une compétition de skate. Vous ne ressentirez jamais la lourdeur de votre véhicule, la physique étant souvent aux abonnés absents ici. Mieux encore, Denshattack! est particulièrement clément lorsque vous décidez d’entreprendre une figure, dans la mesure où vous n’avez pas vraiment à vous soucier de la réception, très téléguidée. Comprenez par là que sur une ligne droite, vous ne pourrez pas dérailler en tentant n’importe quel trick.

De quoi rendre le jeu très accessible, même si les accidents arrivent autrement. Le jeu vous demande par exemple de gérer votre vitesse dans les virages, tout en prenant garde aux obstacles sur la route. Très rapidement, vous serez confrontés à des circuits qui vous demandent de sauter de rail en rail, de slider sur des tuyaux et de rouler sur les murs en évitant la sortie de route, tout en continuant d’assurer le spectacle si vous souhaitez obtenir un bon score.

Il n’est alors pas rare de se viander quelques fois sur un circuit la première fois qu’on l’aborde, puisque Denshattack! vous encourage vivement à recommencer chaque course pour en découvrir tous les secrets tout en améliorant votre performance.

Et on est bien enclin à le faire, surtout dans la mesure où le jeu fait l’immense effort de savoir se renouveler sans cesse. Même une fois les deux tiers de l’aventure passés, vous continuerez à apprendre de nouvelles mécaniques, sans que cela soit trop abondant pour être confus. Quand bien même vous pouvez continuer l’aventure sans viser l’excellence, le titre va récompenser vos prises de risques directement sur le terrain en ouvrant « la voie arc-en-ciel » à celles et ceux qui enchaîneront les combos, pour les laisser entrevoir des lieux cachés et des raccourcis bien utiles. C’est aussi souvent là que vous trouverez les objets nécessaires pour pimper votre locomotive avec des tas de stickers et de formes de trains différentes.

Simple à prendre en main, difficile à maîtriser, c’est le crédo de Denshattack! qui entend bien s’adresser à tout le monde, puisque c’est le fun qui prime. Même en étant abonné aux médailles de bronze comme nous (on a le Denshattack dans le sang ou on l’a pas), la magie opère et rend accroc. Attention toutefois à en profiter à petite dose, tant le chaos ambiant peut rapidement fatiguer. Sans doute un contrecoup de l’adrénaline.

Pas de TER à TER

Soucieux de vous donner de plus en plus de mécaniques à apprendre pour constamment attiser votre curiosité, Denshattack! se montre aussi particulièrement inventif dans le tracé de ses courses. Même lorsqu’il ne propose qu’une ligne droite (un tracé qu’il va d’un point A à un point B, du moins), le jeu propose des tas de situations pour éviter de tomber dans la monotonie.

On parvient ainsi à différencier chaque course d’une autre tant elle a sa propre identité. Denshattack! n’a même pas peur de laisser tomber ses rails confortables pour quelques excentricités en nous laissant aux commandes d’un bateau ou en nous laissant dévaler les pistes d’une montagne. Undercoders s’autorise absolument toutes les excentricités possibles, et sans aucun faux pas à noter.

Entre deux grandes échappées vers l’avant, le jeu nous demande aussi de participer à des compétitions de tricks dans des arènes fermées, ou de rapidité avec des niveaux « ouverts » dans lesquels vous devez accomplir des défis dans l’ordre souhaité. Ces derniers peuvent manquer de visibilité dans les directions données, chose que l’on pardonne bien rapidement tant la richesse de la proposition compense.

Mass Destruction

Mais c’est sans doute lors des affrontements de boss que Denshattack! brille le plus et démontre toute la richesse de ses idées. De base, imaginer un combat de boss dans un jeu comme celui-là demandait une bonne dose d’imagination, et ici, Undercoders a définitivement décidé de ne jamais se brider. En résultent des phases uniques où l’on se prend à jouer au baseball contre un ver géant, ou de surfer sur une main de robot géant. Jamais de demi-mesure ici, juste un chaos parfaitement contrôlé qui viendra vous décrocher un sourire sans aucun mal.

Et peut-être même quelques poils dressés grâce à l’état de transe dans lequel on peut facilement entrer (aka la fameuse « zone »), avec la participation d’une bande-son irréprochable. Celle de Denshattack! s’impose d’ores et déjà comme l’une des meilleures de l’année, ne serait-ce que pour sa variété d’artistes, avec une liste qui va de Tee Lopes (Sonic Mania, Streets of Rage 4) en passant par Andrew One (Shinobi: Art of Vengeance, Marvel Cosmic Invasion) et même par le duo Shoji Meguro + Lotus Juice (Persona 3).

En déborde une énergie folle qui va complètement de pair avec l’euphorie visuelle proposée par le jeu, bien servie par une direction artistique ultra colorée jamais gâchée par de quelconques problèmes techniques (pas un ralentissement en vue). Le cocktail serait presque parfait si cette abondance de choses à l’écran ne gênait pas parfois la lisibilité lors de certaines courses, et si quelques collisions n’étaient pas à revoir. C’est peu cher payé pour un tel ride.