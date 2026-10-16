Where the Seeds Fall sort une démo et diffuse un nouveau trailer qui donne le vertige

Only Down

Ce qui a tout de suite intrigué à l’annonce de Where the Seeds Fall, et qui est suggéré dans son titre, c’est que contrairement à pas mal de jeux où on nous demande de gravir des sommets, on nous invite ici à descendre progressivement d’un Arbre-Monde.

Le pays bâti sur cet arbre géant s’effondre, et un soldat va croiser la route d’une enfant maudite, ressemblant étrangement à sa fille. Il décide alors de l’emmener avec lui dans sa quête périlleuse visant à rejoindre le plancher des vaches avant qu’il ne soit trop tard.

Les images continuent de nous filer des vertiges à cause d’une caméra plongeante vers le vide, l’étroitesse des plateformes ou encore les dangers environnementaux comme l’apparition de vents forts. Rappelons qu’il s’agit d’une aventure courte, d’une durée approximative de trois heures, avec un Time Attack et des défis de prévus pour allonger l’expérience.

Et si jamais vous voulez l’essayer, une démo sur Steam est à présent jouable. Gardez enfin à l’esprit que le jeu ne supporte pas de traduction en français, ce qui ne devrait pas empêcher au moins d’apprécier son gameplay.

Where the Seeds Fall débarquera le 5 novembre sur PC (via Steam), PS5 et Switch 2.