Where the Seeds Fall sort une démo et diffuse un nouveau trailer qui donne le vertige

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Parler de Cygames évoque forcément les jeux Granblue Fantasy, ou bien le meilleur jeu mobile des derniers Game Awards Umamusume: Pretty Derby. Mais pour réaliser des projets moins copieux, le label CygamesEdge a été révélé au grand public, tout comme le premier jeu développé sous cette bannière : Where the Seeds Fall. Le jeu d’action-aventure refait parler de lui, grâce notamment à une démo désormais disponible sur Steam.

Where the Seeds Fall // Source : Cygames

Only Down

Ce qui a tout de suite intrigué à l’annonce de Where the Seeds Fall, et qui est suggéré dans son titre, c’est que contrairement à pas mal de jeux où on nous demande de gravir des sommets, on nous invite ici à descendre progressivement d’un Arbre-Monde.

Le pays bâti sur cet arbre géant s’effondre, et un soldat va croiser la route d’une enfant maudite, ressemblant étrangement à sa fille. Il décide alors de l’emmener avec lui dans sa quête périlleuse visant à rejoindre le plancher des vaches avant qu’il ne soit trop tard.

Les images continuent de nous filer des vertiges à cause d’une caméra plongeante vers le vide, l’étroitesse des plateformes ou encore les dangers environnementaux comme l’apparition de vents forts. Rappelons qu’il s’agit d’une aventure courte, d’une durée approximative de trois heures, avec un Time Attack et des défis de prévus pour allonger l’expérience.

Et si jamais vous voulez l’essayer, une démo sur Steam est à présent jouable. Gardez enfin à l’esprit que le jeu ne supporte pas de traduction en français, ce qui ne devrait pas empêcher au moins d’apprécier son gameplay.

Where the Seeds Fall débarquera le 5 novembre sur PC (via Steam), PS5 et Switch 2.

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Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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