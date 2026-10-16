EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Future Stars

Seconde équipe Future Stars !

Après la cinquième Team Of The Week, et la première équipe de la promotion actuelle, EA Sports FC 27 nous propose la seconde équipe de l’évènement Future Stars. Rappelons qu’il est question de mettre à l’honneur les jeunes joueurs et jeunes joueuses qui illuminent le football ou vont briller sur les terrains dans pas longtemps. A noter également qu’ils auront des améliorations en temps réel.

Vous allez pouvoir packer Rayan (90), Pubill (89), Mainoo (89), Mastantuono (88), Brunner (88), Thompson (87), Brown (87), Alajbegovic (86), Scott (86), Tresoldi (86), Hato (85), Dro Fernandez (85), Peio Canales (85), Jeltsch (85) et Kanjinga (85).

EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.