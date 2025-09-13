Déjà 20€ de promotion sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, voici où l’acheter pour faire le plein d’économies
Rédigé par Florian
Nous l’avons découvert pour la première fois en avril dernier, un nouveau musô sortira très prochainement et exclusivement sur nos consoles Nintendo Switch 2, il s’agit de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau attendu pour le 6 novembre prochain. On y retrouvera la princesse Zelda alors qu’elle est envoyée dans le passé suite aux événements de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Et bonne nouvelle, les précommandes sont déjà ouvertes.
Où précommander Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau pour l’avoir au meilleur prix ?
Si vous souhaitez opter pour le meilleur prix dès maintenant, nous vous recommandons de vous tourner auprès de Leclerc qui propose le jeu dès maintenant à 59,99 €, soit 20 € de moins que le prix éditeur proposé par Micromania, mais qui vous permettra cela dit de repartir avec un Notebook exclusif offert. La Fnac a trouvé le juste milieu en le mettant à 69.99€, avec 10€ supplémentaires pour les membres adhérents.
À noter que des bonus de sauvegardes vous seront proposés sous la forme de nouvelles épées si vous avez joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ainsi qu’à Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Rappelons enfin que Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2 dès le 6 novembre prochain.
