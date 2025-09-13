Déjà 20€ de promotion sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, voici où l’acheter pour faire le plein d’économies

Où précommander Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau pour l’avoir au meilleur prix ?

Si vous souhaitez opter pour le meilleur prix dès maintenant, nous vous recommandons de vous tourner auprès de Leclerc qui propose le jeu dès maintenant à 59,99 €, soit 20 € de moins que le prix éditeur proposé par Micromania, mais qui vous permettra cela dit de repartir avec un Notebook exclusif offert. La Fnac a trouvé le juste milieu en le mettant à 69.99€, avec 10€ supplémentaires pour les membres adhérents.

À noter que des bonus de sauvegardes vous seront proposés sous la forme de nouvelles épées si vous avez joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ainsi qu’à Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Rappelons enfin que Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2 dès le 6 novembre prochain.