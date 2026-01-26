Démarrage correct pour Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, qui dépasse le million d’exemplaires vendus

Moins bien que le précédent épisode, mais la comparaison est un peu injuste

Et ce n’est pas Nintendo qui annonce cela, mais Koei Tecmo, qui édite le jeu. Dans son dernier bilan, l’éditeur indique ainsi avoir vendu 1 million d’exemplaires de Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau depuis la sortie du jeu le 6 novembre dernier. Un score honnête, qui est surtout lié au parc encore limité de la Nintendo Switch 2, tout en prenant en compte le fait que le titre ne s’adresse qu’à des fans invétérés du lore Zelda et à celles et ceux qui adorent les jeux façon musou.

Car si l’on se souvient des scores de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, ce nouvel épisode fait forcément pâle figure. Il s’était écoulé à 4 millions d’exemplaires en à peu près autant de temps, mais l’époque n’était pas la même. Sorti en 2020, l’année où l’industrie du jeu vidéo a enregistré des pics grâce au Covid, ce précédent opus a surtout bénéficié d’une sortie Switch à l’heure où la console était déjà largement distribuée, bien plus que ne l’est la Switch 2 à l’heure actuelle. Et c’est sans compter l’effet de curiosité pour ce Zelda qui sortait après Breath of the Wild. En bref, la comparaison a beau faire mal à Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, elle est grandement à remettre en perspective.

Pour en apprendre un peu plus sur Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, vous pouvez toujours consulter notre test.