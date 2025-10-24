Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau nous rappelle qu’il sort prochainement, nouvelle vidéo à l’appui

La dernière grosse cartouche exclusive de la Switch 2 cette année

Cette nouvelle bande-annonce de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau nous présente un casting français toujours impeccable, ainsi que plusieurs personnages jouables au sein de ce jeu d’action dans lequel on ira décimer les hordes de monstres appartenant à Ganon. On remarque la présence d’un simili-Link recréé pour l’occasion, étant donné que notre héros n’était pas présent en chair et en os à cette époque.

Cette bande-annonce met aussi l’accent sur les compétences en duo de nos personnages. Contrairement à la plupart des musou, vous pourrez ici vous coordonner avec un autre personnage pour déclencher certaines attaques spéciales, en fonction du duo qui se trouve sur le terrain, ce qui participe au spectacle. On aperçoit également quelques-uns de boss de l’aventure, un peu plus coriaces que les ennemis de base que vous pouvez balayer par douzaines.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sera disponible dès le 6 novembre prochain, en exclusivité Switch 2, chose pour le moment assez rare pour être soulignée.