Zelda part au combat dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui sortira en novembre

La princesse ne fera pas dans la demi-mesure

Ce Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau permet de se concentrer sur l’épopée de Zelda, alors qu’elle est envoyée dans le passé suite aux événements de Tears of the Kingdom. Déjà annoncé dans un précédent Nintendo Direct, le jeu dirigé par Koei Tecmo revient se présenter une nouvelle fois avec du gameplay supplémentaire, qui nous montre la princesse en action face à des armées qui n’ont aucune chance devant elle. Cette vidéo se concentre plus particulièrement sur les attaques que l’on pourra effectuer en duo sur le terrain avec nos alliés, qui feront des ravages dans les rangs adverses.

Et puis Nintendo n’a pas manqué de préciser la date de sortie de ce jeu d’action, qui est donc désormais fixée au 6 novembre prochain. On notera également que des bonus de sauvegardes (sous la forme de nouvelles épées) vous seront attribués si vous avez joué à Tears of the Kingdom ainsi qu’à Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sortira exclusivement sur Nintendo Switch 2.