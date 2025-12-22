Le prochain gros jeu Zelda pourrait s’inspirer du dernier Hyrule Warriors

Quelles leçons tirer du dernier jeu ?

Les jeux Hyrule Warriors sont bien différents des Zelda traditionnels, avec un gameplay et une formule plus proches des Musou que des jeux d’action-aventure. Pour autant, selon le producteur de la saga, il y a sans doute des choses à tirer de Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau. Dans une interview accordée à 4Gamer (traduite par VGC), Aonuma déclare que le prochain Zelda pourra peut-être s’inspirer du jeu de Koei Tecmo :

« Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est le premier Zelda [conçu] sur Nintendo Switch 2. Pour être honnête, nous aurions préféré sortir le tout premier nous-mêmes (rires). Néanmoins, l’inspiration que nous avons puisée dans cette collaboration avec Koei Tecmo se reflétera peut-être dans notre prochain Zelda. En jouant à Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, nous espérons que vous imaginerez ces possibilités et que vous aurez hâte de découvrir notre prochain Zelda. »

Difficile de savoir quel enseignement le prochain jeu Zelda pourra ici tirer, étant donné qu’Aonuma peut aussi bien parler de technique (sur la manière d’exploiter la Switch 2), de narration, ou encore de gameplay, même s’il ne faut évidemment pas s’attendre à ce que le prochain Zelda vire dans l’action à tout-va. Réponse dans quelques années.