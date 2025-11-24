Débrief’: Game Awards, résumé Xbox Partner Showcase, Ubisoft et remaster Tales of

Au programme de votre débrief’, on revient naturellement sur la sélection des Game Awards qui n’aura pas manqué de faire parler d’elle, mais aussi sur le résumé du Xbox Partner Showcase, qui avait quelques surprises en réserve. On revient également sur le retour d’Ubisoft en Bourse après avoir été au cœur de nombreuses spéculations, tandis que la saga Tales of continue d’enchaîner les remasters. Et bien entendu, vous trouverez ici un petit point sur les nouvelles dates de sorties et sur le reste de l’actualité à ne pas manquer.