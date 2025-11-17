Game Awards 2025 : Voici les nommés dans chaque catégorie, qui sera sacré meilleur jeu de l’année ?

La liste complète des nommés pour les Game Awards 2025

Le discours sera probablement le même cette année : des jeux manqueront à la liste, d’autres seront représentés bien trop de fois, et personne ne sera jamais vraiment satisfait. Les Game Awards 2025 promettent de générer beaucoup de débats étant donné que l’on a eu droit à une année particulièrement riche en bonnes expériences. Autant dire que les votes promettent d’être serrés avec du suspense à la clé, du moins si l’on accorde un minimum d’importance à la cérémonie (ce qui est loin d’être le cas de tout le monde).

Voici donc les nommés des Game Awards 2025 :

Jeu de l’année

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight Silksong

Kingdom Come Deliverance II

Meilleure direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Hades II

Split Fiction

Meilleure narration

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Kingdom Come Deliverance II

Silent Hill f

Meilleure direction artistique

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Hades II

Hollow Knight Silksong

Meilleure bande-son

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Hades II

Hollow Knight Silksong

Meilleur design audio

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Silent Hill f

Meilleure performance

Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33

Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii – Ghost of Yotei

Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33

Konatsu Kato – Silent Hill f

Troy Baker – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleur jeu mettant en avant l’accessibilité

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

DOOM: The Dark Ages

EA Sports FC 26

South of Midnight

Games for Impact (les jeux ayant un « message »)

Consume Me

Despelote

Lost Records: Bloom & Rage

South of Midnight

Wanderstop

Meilleur jeu service/support

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers II

Marvel Rivals

No Man’s Sky

Meilleur support communautaire

Baldur’s Gate III

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers II

No Man’s Sky

Meilleur jeu indépendant

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades II

Hollow Knight Silksong

Meilleur premier jeu

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk

Meilleur jeu mobile

Destiny Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamusume Pretty Derby

Wuthering Waves

Meilleur jeu en réalité virtuelle

Alien Rogue Incursion

Arken Age

Ghost Town

Deadpool VR

The Midnight Walk

Meilleur jeu d’action

Battlefield 6

DOOM: The Dark Ages

Hades II

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

Meilleur jeu d’aventure

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hollow Knight Silksong

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Split Fiction

Meilleur RPG

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

KinGdom Come Deliverance II

Monster Hunter Wilds

The Outer Worlds 2

Meilleur jeu de combat

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves

Mortal Kombat: Legacy Collection

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Meilleur jeu familial

Donkey Kong Bananza

LEGO Party

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing CrossWorlds

Split Fiction

Meilleur jeu de simulation/stratégie

The Alters

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

Sid Meier’s Civilization VII

Tempest Rising

Two Point Museum

Meilleur jeu de sport/racing

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing CrossWorlds

Meilleur jeu multijoueur

ARC Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Nightreign

PEAK

Split Fiction

Meilleure adaptation

Minecraft

Devil May Cry

Splinter Cell Deathwatch

The Last of Us

Until Dawn

Jeu le plus attendu

007 First Light

GTA 6

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher IV

Créateur de contenu de l’année

Caedrel

Kai Cenat

Moistcr1tikal

Sakura Miko

The Burn Peanut

Meilleur jeu esport

Counter Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Valorant

Meilleur sportif esport

Brawk

Chovy

F0rsaken

Kakeru

Menard

Zywoo

Meilleure équipe esport

Gen G – League of Legends

NRG – Valorant

Team Falcons – DOTA 2

Team Liquid PH – Mobile Legends Bang Bang

Team Vitality – Counter Strike 2

Sans grande surprise, Clair Obscur: Expedition 33 est présent dans beaucoup de catégories, talonné par Death Stranding 2 qui remporte aussi pas mal de nominations. Que pensez-vous de cette liste ?

Pour rappel, les Game Awards 2025 auront lieu dans la nuit du 11 au 12 décembre. Sachez d’ailleurs qu’ActuGaming fait cette année partie du jury français aux Game Awards.