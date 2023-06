Débrief’ : Final Fantasy IX et 10 Remake, avenir Diablo 4 et résumé des conférences SGF

Avec un peu de retard, voici notre article qui accompagne la vidéo débrief du 5 au 11 juin, c’est-à-dire la semaine dernière. Si notre débrief JV de la semaine en cours arrivera bien demain, dimanche, (re)voici le récap’ des actualités de celle d’avant, pour les personnes qui ne l’ont pas encore visionné sur notre chaîne ou via nos réseaux sociaux. Dans celui-ci, on y évoquait les rumeurs autour de plusieurs remakes sur Final Fantasy IX et Final Fantasy X ainsi que du succès de Diablo 4 qui a confirmé deux extensions. On vous résume également la conférence Future Games Show, Wholesome Direct et bien d’autres, en complément de nos résumés déjà disponibles.

