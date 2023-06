Final Fantasy IX Remake serait bel et bien réel selon le journaliste Jeff Grubb

L’actualité de Square Enix, et plus particulièrement de la saga Final Fantasy, se concentre actuellement autour de la sortie de Final Fantasy XVI et de l’éventuelle réapparition de Final Fantasy VII Rebirth. Autant dire qu’avec ce palnning chargé, on peine à croire que l’éditeur ait du temps à consacrer à d’autres épisodes de la saga pour le moment. Final Fantasy IX Remake n’est pour l’instant qu’une chimère aux yeux des fans, mais le journaliste Jeff Grubb affirme de son côté que les rumeurs sont bien plus tangibles qu’on ne pourrait le croire.