Future Games Show : Le résumé complet des 40 (et quelques) annonces

Cela fait maintenant plusieurs années que Gamesradar a lancé son Future Games Show. Avec des éditions au printemps, à l’été et à l’automne, il fallait s’attendre à ce que l’émission revienne en cette période de conférences. Avec presque deux heures de présentation, et une bonne cinquantaine de jeux, le Future Games Show est parfois un peu long à regarder, malgré souvent de bonnes trouvailles (comme ce fût le cas pour cette édition). Si vous souhaitez un résumé de tout ce qui a été montré, vous êtes au bon endroit.

Highwater

Date : Eté 2023

Plateformes : PC – PS5 – XBOX – SWITCH

On vous récapitule, jeu par jeu, tout ce qui a été montré. Une émission d’ailleurs présentée par Yuri Lowenthal et Laura Bailey (qui ont passé la soirée à nous rappeler qu’ils étaient Peter Park et MJ et qui a commencé par une prestation musicale. Oui, tout de suite, sans chercher à faire d’interlude en milieu de show. C’était Highwater qui s’est donné à la performance, l’occasion de nous montrer quelques images du jeu, tout en nous donnant rendez-vous à l’été 2023 pour sa sortie.

Resistor

Date : Inconnue

Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES – SWITCH

Le premier titre montré a profité du fameux jingle World Premiere : chapeauté par un jeune studio basé en Angleterre, Resistor s’est annoncé avec un premier trailer rythmé. Il s’agit d’un RPG d’aventure principalement tourné vers sa narration. Monde ouvert sujet à l’exploration, le titre proposera courses endiablées et combats de véhicules, où l’objectif initial est de faire face à une megacorporation.

Instinction

Date : 2023 (accès anticipé)

Plateforme : PC

Annoncé il y a une petite année, Instinction a fait son retour. Plutôt discret depuis sa révélation, le titre s’est pourtant construit une solide communauté depuis. Les développeurs ont ainsi profité du Future Games Show pour dévoiler une nouvelle vidéo, en teasant un peu le gameplay. Des dinosaures, une vue subjective et des environnements propices à cacher… d’autres dinosaures. L’accès anticipé est maintenant prévu pour 2023, avec une bêta bientôt prévue.

Star Trucker

Date : 2024

Plateforme : PC

Autre annonce pour cette conférence, Star Trucker, qui comme son nom l’indique, mettra en avant les gros bolides. Ou plutôt, les gros camions intergalactiques. L’objectif est de renflouer vos poches en acceptant divers contrats de livraison, où vous devrez transporter des cargaisons tout en explorant l’univers. Quelques éléments RPG accompagnent également l’aventure, qui ne met pas de côté son histoire : le scénario vous fera rencontrer divers personnages. Il faut également prendre soin de votre bolide en le personnalisant et en l’entretenant.

Lords of the Fallen

Date : 13 octobre 2023

Plateforme : PC – PS5 – XBOX SERIES

Il faisait partie des RDV déjà connus pour cette conférence, Lords of the Fallen est passé pour une nouvelle présentation de gameplay. On a pu voir de nouvelles images inédites, accompagnées par des commentaires du studio HexWorks. Le studio est revenu sur les mécaniques qui entourent la lanterne, notamment lorsqu’il est question de revenir à la vie, mais aussi ses différentes fonctionnalités pour avancer dans l’univers. On a également pu apercevoir quelques échanges avec l’un des boss qui nous attend. Sortie prévue PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 13 octobre 2023.

Headbangers Rythme Royale

Date : 2023

Plateforme : PC – PS5 – XBOX SERIES – SWITCH

Chapeauté par le studio français Glee-Cheese, à qui l’on doit le très sympathique A Musical Story, Head Bangers Rythme Royale s’est dévoilé avec une première bande-annonce. Cette fois-ci, on délaisse les thèmes durs pour se tourner vers un titre beaucoup plus léger, mais toujours avec du rythme. Repéré par l’éditeur Team17, il sortira sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

The Last Faith

Date : Octobre 2023

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – XBOX ONE – XBOX SERIES – SWITCH

Déjà repéré lors d’un précédent Future Games Show, The Last Faith a fait son retour pour dévoiler de nouvelles images de gameplay. A mi-chemin entre le metroidvania et le Souls-like, l’aventure nous demandera de suivre Eric, un personnage amnésique qui va se réveiller dans un monde mystérieux. Quelques nouvelles images ont été montrées, en plus de donner un mois de sortie : le RDV est désormais fixé à octobre 2023 sur PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Une bêta arrive très bientôt, à laquelle il est possible de se préinscrire très maintenant.

Steel Seed

Date : 2023

Plateforme : PC – PS5 – XBOX SERIES

Le prochain était déjà connu : Steel Seed, le nouveau jeu du studio Storm in a Teacup (à qui l’on doit Close to the Sun), a présenté du nouveau gameplay en compagnie de Carlo Bianchi, son directeur créatif. Sortie prévue « prochainement » sans plus de précision sur PC, PlayStation et Xbox.

Kinda Brave

L’éditeur Kinda Brave a regroupé deux de ses jeux avec des bandes annonces qui se sont succédés, pour nous montrer Distant Bloom, un jeu de gestion chill où il faut utiliser les plantes pour restaurer l’environnement et Go Fight Fantastic, un hack’n’slash coopératif jouable de 1 à 3 joueurs.

Distant Bloom

Go Fight Fantastic

En Garde!

Date : Août 2023

Plateforme : PC

Projet étudiant, En Garde est finalement devenu une réalité avec un vrai jeu dévoilé pendant l’émission. Chapeauté par le jeune studio Fireplace Games, il nous fera suivre Adalia de Vlador dans une approche qui nous fait forcément penser à Zorro, mais à travers une vision fantaisiste du XVIIème siècle. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de mettre la main dessus puisque la date de sortie est fixée à août 2023 sur PC, et une démo sera disponible dans le cadre du Steam Next Fest.

Alaskan Road Truckers

Date : Automne 2023

Plateforme : PC – PS5 – XBOX SERIES

Encore des camions, cette fois-ci dans un contexte légèrement plus réaliste. Titre déjà connu par les adorateurs de jeu de conduite et de simulation, Alaskan Road Truckers est simplement venu pour nous confirmer une fenêtre de sortie : les routes de l’Alaska s’ouvriront à nous cet automne 2023 sur PC, PlayStation et Xbox.

The Bookwalker: Thief of Tales

Date : 22 juin 2023

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – XBOX ONE – XBOX SERIES

Plutôt discret depuis son annonce, The Bookwalker: Thief of Tales est venu rappeler son existence : imaginé par le studio Do My Best (derrière The Final Station), le soft se présente comme une aventure narrative où l’on y suit un romancier déchu qui est capable de voyaher à l’intérieur des livres. A vous de jongler entre réalité et fiction pour dérober des objets légendaires, tels que le Marteau de Thor ou encore Excalibur. Une date est également tombée : le 22 juin.

Deceit 2

Date : Inconnue

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – XBOX ONE – XBOX SERIES

Le jeu d’horreur Deceit 2 a dévoilé une nouvelle bande-annonce, en rappelant qu’il était développé sous l’Unreal Engine 5. Ce titre met en avant neuf inconnus qui sont piégés, dont deux qui cachent un terrible secret. Vous l’avez compris, l’expérience sera multijoueur et asymétrique, où tout est une question de confiance. Si la date de sortie n’est pas encore connue, une bêta ouvre ses portes.

Life by You

Date : 12 septembre 2023 (early access)

Plateforme : PC

Si l’on vous dit simulation de vie, vous pensez immédiatement aux Sims n’est-ce pas ? Paradox Tectonic travaille pourtant sur un potentiel concurrent direct, Life by You. Officialisé plus tôt dans l’année, le titre a profité du Future Games Show pour revenir sur ses mécaniques. Décrit comme « l’un des jeux les plus ambitieux » de l’éditeur, le titre s’est attardé sur Harli, le personnage crée pour l’occasion, qui se rendait sur son lieu de travail en scooter, avant de nous montrer son métier de serveuse dans un café. La sortie est toujours prévue le 12 septembre 2023 en accès anticipé sur PC.

Cinq jeux VR

La réalité virtuelle a tout de même eu droit à une petite place dans ce show avec la présentation de plusieurs titres :

C-Smash VRS (PSVR2) : Rapide trailer pour nous rappeler le concept du jeu et sa sortie prochaine fixée au 23 juin 2023. La surprise résidant dans le fait d’avoir une démo déjà disponible, là, tout de suite.

(PSVR2) : Rapide trailer pour nous rappeler le concept du jeu et sa sortie prochaine fixée au 23 juin 2023. La surprise résidant dans le fait d’avoir une démo déjà disponible, là, tout de suite. MADiSON VR (PSVR2, SteamVR) : Jeu d’horreur sorti en juillet 2022, MADiSON a annoncé une version en réalité virtuelle. Pas de date si ce n’est un vague 2023.

(PSVR2, SteamVR) : Jeu d’horreur sorti en juillet 2022, MADiSON a annoncé une version en réalité virtuelle. Pas de date si ce n’est un vague 2023. VR Skater : Déjà accessible en accès anticipé sur SteamVR, le jeu de skate en réalité virtuelle a annoncé des versions à venir sur PICO et PlayStation VR2, plus tard cette année

: Déjà accessible en accès anticipé sur SteamVR, le jeu de skate en réalité virtuelle a annoncé des versions à venir sur PICO et PlayStation VR2, plus tard cette année Firewall Ultra (PSVR2) : Simple (et rapide) présentation du shooter en vue subjective qui arrivera plus tard sur le casque de Sony

(PSVR2) : Simple (et rapide) présentation du shooter en vue subjective qui arrivera plus tard sur le casque de Sony Wallace and Gromit in the Grand Getaway : Annonce d’un nouveau jeu basé sur la licence, avec un simple teasing. Sortie prévue sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro.

Surviving Deponia

Date : 2023 (accès anticipé)

Plateforme : PC

Histoire de nous faire oublier le terrible Gollum, Daedalic Entertainment était là avec une grande annonce pour la licence Deponia : c’est officiel, la série est de retour avec Surviving Deponia. Il passera par la case de l’accès anticipé courant de l’année 2023 et l’on a eu droit à une première bande-annonce, où l’on peut voir que le classique point’n’click nous fera rencontrer de nouveaux et anciens amis tout en construisant notre base.

Homeseek

Date : 20 juillet 2023

Plateforme : PC

De la gestion et de l’exploration dans un monde post-apocalyptique, Homeseek vous demandera de gérer votre peuple qui doit tout faire pour survivre. Parce qu’après tout, la vie dans un désert après la destruction du monde, ce n’est pas simple. On pourra également le faire en ligne avec un mode multijoueur. Le jeu n’est pas nouveau mais nous a annoncé une date de sortie fixée au 20 juillet 2023.

Laika: Aged Through Blood

Date : Inconnue

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – XBOX ONE – XBOX SERIES – SWITCH

Probablement l’une des présentations de la scène indépendante à retenir pour cette conférence. Laika: Aged Through Blood est le nouveau projet du studio Brainwash Gang, qui vient de sortir Friends vs Friends. Monde post-apocalyptique et univers à la Mad Max, on a pu (re)voir le titre, déjà aperçu il y a une année. Sauf que depuis, le développeur a fait grimper ses ambitions et a trouvé Thunderful Games comme éditeur. Un « Motor-vania » à suivre donc.

Space Gears

Date : 2023

Plateforme : PC

Dans un siècle, la guerre se fera sur Mars. Voici le pitch de Space Gears, nouveau projet chapeauté par l’équipe de Pentapeak Studios. Et pour cette bataille galactique, quoi de mieux qu’un jeu de stratégie en temps réel qui mise sur les gros mechas. Pas de date mais on nous promet une sortie « prochaine » sur PC.

Layers of Fear

Date : 15 juin 2023

Plateforme : PC – PS5 – XBOX SERIES

Rien de bien surprenant pour le prochain : Layers of Fear avait annoncé sa présence au Future Games Show. Et il ne faut pas s’attendre non plus à beaucoup de nouvelles images puisqu’il ne s’agissait d’un trailer cinématique avec quelques brides déjà aperçus quelques semaines plus tôt auxquels nous avons pu voir quelques séquences complémentaires liées à l’histoire. Cela reste tout de même l’occasion parfaite pour rappeler que le jeu d’horreur, qui mise beaucoup sur son ambiance, sortira le 15 juin 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Oui, c’est dans quelques jours.

Enchanted Portals

Date : Inconnue

Plateforme : PC – Consoles

Avec l’incroyable succès de Cuphead, il fallait s’attendre à voir des studios s’inspiraient du concept. Mais on ne s’attendait pas à ce qu’Enchanted Portals s’en inspire autant. Il ne semble absolument pas s’en cacher, avec un jeu de plateforme en 2D jouable en coopération, où il faudra bien gérer le timing pour venir à bout des boss et des pièges sur notre route.

Mash-up Ones to Watch

On passera rapidement sur Shattered Haven et Moving Out 2, qui n’ont dévoilé que des trailers sans vraie exclusivité pour passer à un aperçu de quelques jeux qui sortiront prochainement dans un mash-up que les producteurs ont appelé Ones to Watch. Pour le bien de cet article et éviter d’allonger cette sélection déjà bien garnie, nous n’allons que les lister, ces derniers n’ayant rien dévoilé d’exclusive

Odinfall (Embar Paw Games – PC)

Punch Club 2 (20 juillet 2023)

Deathground (TBC)

Venture to the Vile (2024)

Unrecord (TBC)

Cross Blitz (2023)

Warhaven

Date : Fin 2023

Plateforme : PC

Déjà montré pendant la conférence d’ouverture du Summer Game Fest, Warhaven était de retour ce soir. Chapeauté par Nexon, ce titre se présente comme un jeu d’action multijoueur où deux équipes de 16 joueurs s’affrontent sur un champ de bataille médiéval. Mais il n’y aura pas que les combats en mêlée qui vous attendent puisque l’on pourra faire appel aussi à des dragons pour réaliser notre siège ou encore utiliser divers équipements comme un paravoile pour planner. Sinon, pas d’annonce, juste un rappel qu’une démo arrivera le 19 juin, comme nous le savions déjà.

SteamWorld Build

Date : 2023

Plateforme : PC – PS5 – PS4 – XBOX ONE – XBOX SERIES – SWITCH

Déjà connu, SteamWorld Build a fait un rapide passage pour rappeler son existence. Nous avons pu revoir une nouvelle bande-annonce, nous montrant à nouveau son monde, sans pour autant nous annoncer quelque chose de vraiment nouveau. Pas de date, si ce n’est qu’il est toujours prévu pour 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Daymare: 1994 Sandcastle

Date : 30 août 2023

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – XBOX ONE – XBOX SERIES

Survival horror à la 3ème personne qui s’inspire très clairement des références des années 90 – Resident Evil en tête, Daymare: 1994 Sandcastle est passé en coup de vent pour une nouvelle bande-annonce. On a ainsi pu se replonger dans l’ambiance du titre, qui s’annonce bien angoissante et découvrir quelques séquences de gameplay. Pour rappel, le titre sortira le 30 août sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.

New Cycle

Date : 2ème trimestre 2023

Plateforme : PC

De la gestion et de la survie pour New Cycle, un city-builder dieselpunk qui nous placera dans une terre post-apocalyptique après une éruption solaire dévastatrice. On a pu rapidement voir ses mécaniques de gameplay, tout en nous donnant rendez-vous pour le 2ème trimestre, période à laquelle il devrait sortir.

Ruffy and the Riverside

Date : Inconnue

Plateforme : PC – SWITCH

Jeu d’aventure en monde ouvert, Ruffy and the Riverside a mis son univers humoristique et son côté décalé dans un nouveau trailer. Pour avancer, on peut copier et coller des textures et façonner notre aventure comme on le souhaite. A vous de trouver le moyen d’avancer en fonction de ce qui vous entoure.

Fretless – The Wrath of Riffson

Date : 2024

Plateforme : PC

Après une compilation de plusieurs projets sous Unreal Engine 5 qui servait de vitrine au moteur graphique, nous avons pu découvrir les toutes premières images de Fretless – The Wrath of Riffson. RPG au tour par tour mêlant deck building et Heavy Metal, votre but sera de faire face à un certain Rick Riffson, le tout, avec un gameplay qui sera basé sur le rythme et la musique.

Hammerwatch II

Date : Inconnue

Plateforme : PC – PS5 – PS4 – XBOX ONE – XBOX SERIES – SWITCH

Rapide trailer pour Hammerwatch II, qui n’avait que quelques séquences à montrer. Le principal intérêt dans son passage résidant dans l’annonce d’une démo, jouable dès maintenant.

Paleo Pines

Date : 26 septembre 2023

Plateforme : PC – PS5 – PS4 – XBOX ONE – XBOX SERIES – SWITCH

Même son de cloche pour Paleo Pines, qui n’est passé que pendant une trentaine de secondes. Enfin, sauf qu’ici, la simulation agricole qui remplace le bétail habituel par des dinosaures, n’avait pas une démo à annoncer mais une date : sortie prévue le 26 septembre 2023.

Ones to play

Petite parenthèse des présentations pour nous rappeler que des démos sont également accessibles sur leur page Steam, avec une partie des titres évoqués plus haut, mais également les suivants :

World’s Worst Handyman

Paper Trail

Mythwrecked: Ambrosia Island

Stick it to the Sitckman

Remedium

Laysara Summit Kingdom

Station to Station

Date : 2023

Plateforme : PC

C’était décidément sa soirée d’exposition : après un passage dans le Wholesome Direct, Station to Station a dévoilé une autre nouvelle bande-annonce. Tout en rappelant qu’une démo est d’ores et déjà accessible, le jeu de gestion ferroviaire nous remontre un peu ses mécaniques et nous aguichent avec sa direction artistique colorée et particulière.

REKA

Date : 2024

Plateforme : PC

Pas vraiment une exclusivité Future Games Show mais REKA a fait un nouveau passage pour diffuser la même bande-annonce dévoilée quatre heures plus tôt dans le Future of Play. Oui, on s’y perd avec toutes ces conférences « du futur ». Quoiqu’il en soit, le titre se présente comme un jeu d’exploration et de construction où l’on incarne une sorcière slave qui emprunte au mythe de Baba Yaga. Notre compagnon de route servira également de maison lorsqu’il se cache sous terre. Oui, les lecteurs de Seven Deadly Sins penseront à Mama Hawk. Sortie prévue en 2024 sur PC.

Company of Heroes 3

Date : Déjà disponible

Plateforme : PC – PS5 – XBOX SERIES

Moment très improbable après le passage d’une bande-annonce pour Company of Heroes 3 qui nous donne rendez-vous pour sa sortie prochaine le… 30 mai sur console. Vous l’avez compris, simples images pour un titre déjà disponible depuis quelques jours.

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Date : 3 aout 2023

Plateforme : PC

Déjà connu et déjà daté, Stray Gods: The Roleplaying Musical était annoncé au line-up. Il s’agissait d’un passage obligé puisque l’un des présentateurs figure au casting. Rien de bien nouveau, hormis quelques séquences de jeu exclusives. Une bonne opportunité tout de même pour nous rappeler que ce jeu de rôle de comédie musicale arrivera sur PC le 3 août 2023.

Réveil

Date : 2023

Plateforme : PC

Décidément, l’horreur a une place de luxe en cette conférence. Autre titre horrifique présenté, Réveil, qui se décrit comme un jeu d’énigmes à la première personne qui se déroule dans un sinistre cirque et qui se focalise sur son histoire et son exploration. Un jeu qui à coup sûr, vous réveillera. Sortie prévue en 2023.

Pacific Drive

Date : 2023

Plateforme : PC – PS5

Chapeauté par le studio Ironwood, Pacific Drive est un titre indépendant qui avait déjà tapé dans l’œil de nombreuses personnes. Avec son concept atypique et ses visuels accrocheurs, le jeu a montré de nouvelles images, jonchées de commentaires des développeurs. On apprend aussi que Kepler Interactive (Tchia, Sifu…) s’occupera de l’édition. Toujours pas de date de sortie, Pacific Drive reste prévu sur PC et PlayStation 5.

Cookie Cutter

Date : Eté 2023

Plateforme : PC

Présentation rythmée (et musclée) pour Cookie Cutter, qui a dévoilé une nouvelle bande-annonce avec une musique bien entraînante. Il faut dire qu’il est présenté comme un « metroidvania techno pop-punk », rien que ça. Sortie prévue cet été sur PC.

The Precinct

Date : Inconnue

Plateforme : PC

« Si vous aimez les GTA classiques, celui-ci devrait vous plaire ». Telle est la phrase d’accroche pour présenter, un tout nouveau jeu annoncé pendant ce Future Games Show. Son gameplay rappelle effectivement les premiers épisodes de la licence de Rockstar, avec une vue top down où il faut affronter le crime dans un jeu d’action axé arcade jouable en solo et dans un monde ouvert.

Luto

Date : Inconnue

Plateforme : PC

Les jeux d’horreur ont décidément la côte pour les conférences cette année. Tout comme notre AG French Direct, le Future Games Show a décidé de se clôturer sur la présentation de l’un d’entre eux : Luto a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui vous fera assurément suer. La sortie est toujours prévue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series mais hormis un « prochainement », pas plus d’informations sur sa date. Par contre, surprise, une démo est disponible sur Steam.

The Spirit of the Samurai

Date : Inconnue

Plateforme : PC

Finalement, ce n’était pas tout à fait la dernière annonce. Le vrai One More Thing était The Spirit of the Samurai, un jeu d’action aventure en 2D, qui n’a pas hésité à nous montrer des affrontement brutaux. A vrai dire, pas si inédit que ça puisque le projet est connu depuis quelque temps maintenant, mais le trailer est suffisamment intense pour justifier ce passage à la fin.

Et voilà, c’est tout pour ce résumé du Future Games Show Summer Showcase 2023. Une conférence assez costaud, parfois en longueur, mais qui a tout de même réservé quelques surprises sur la scène indépendante et chez les double AA. Probablement mieux rythmée également sur leurs précédentes éditions. N’hésitez pas à nous dire quels sont les jeux qui vous ont tapé dans l’œil. Et l’on vous donne rendez-vous pour suivre l’actualité des prochaines conférences dans les prochains jours.