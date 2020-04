Décidément, 2020 est une année particulière pour l’industrie du jeu vidéo. Malgré les attentes autour de la PS5 et de la Xbox Series X qui sortiront pendant les fêtes, bon nombre d’événements sont avortés ou remplacés. C’est notamment le cas de l’E3 2020 qui a tout simplement été annulé. Cependant, l’édition 2021 nous donne déjà rendez-vous en précisant ses dates.

Les dates de l’E3 2021

C’est l’ESA, Entertainment Software Association, qui vient de l’annoncer. Si habituellement les organisateurs attendent la fin de l’édition en cours pour préciser la prochaine, ils ont sans doute préféré prendre les devants : l’E3 2021 se déroulera du 15 au 17 juin 2021. Vous pouvez noter ces dates dans votre agenda.

Pas plus de précision pour l’instant. Avec toujours aucune certitude concernant un événement digital cette année, l’E3 2021 devrait cependant prendre une forme différente comme cela avait été annoncé il y a quelques semaines. On ne sait donc pas si l’on aura toujours droit à des conférences d’ouverture et un salon régulé pour le public. Ce qui est sûr, c’est que l’on devrait avoir quelque chose de bien plus axé sur le digital.

En attendant, on rappellera qu’avec l’E3 2020 annulé, les éditeurs pensent à des alternatives pour le mois de juin. Patientons encore quelques semaines pour voir si l’on aura droit à des événements en ligne pendant cette période. Nos confrères de chez IGN eux, ont annoncé qu’ils organiseront un Summer of Gaming où l’on peut s’attendre à des présentations.