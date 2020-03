L’E3 2020 officiellement annulé en raison du coronavirus

Ce matin, de nombreuses rumeurs alimentaient la thèse d’une annulation du salon californien : c’est désormais officiel. L’ESA (Entertainment Software Association) vient d’annoncer l’annulation de l’E3 2020 qui devait se dérouler du 9 au 11 juin 2020 au Los Angeles Convention Center. La raison évoquée est le virus COVID-19 et toutes les préoccupations autour de ce coronavirus.

Dans son communiqué, l’ESA explique que « après avoir soigneusement consulté nos sociétés membres au sujet de la santé et de la sécurité de tous dans notre industrie – fans, employés, exposants et partenaires E3 de longue date, nous avons pris la difficile décision d’annuler l’E3 2020 ». Et rajoute que cela fait suite aux « inquiétudes croissantes concernant le virus COVID-19 ».

Bien sûr, l’ESA partage sa déception : « Nous avons estimé que c’était la meilleure façon de procéder face à une situation mondiale sans précédent. Nous sommes très déçus de ne pas pouvoir organiser cet événement pour nos fans et nos soutiens. Mais nous savons que c’était la bonne décision sur la base des informations que nous disposons aujourd’hui ».

Il n’y aura donc pas d’E3 2020 ni de conférence. Cependant, les organisateurs expliquent qu’ils « explorent actuellement des options pour coordonner une expérience en ligne afin de présenter les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin 2020 ». Il faut donc s’attendre à un format différent mais tout de même des dates à retenir. Microsoft par exemple, a déjà confirmé préparer un événement en ligne.

Espérons que cette année noire pour l’E3 permettra à l’ESA de préparer une édition 2021 en grandes pompes. Il faut avouer que le salon perd actuellement de sa superbe et l’on suppose que la non-présence de certains gros éditeurs/constructeurs et la frilosité de certains ont du jouer dans la balance.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020