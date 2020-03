L’E3 2021 est toujours prévu et prendra une forme différente

Hier, l’annulation de l’E3 2020 a profondément marqué l’industrie. Il faut dire que c’est une grande première depuis sa première édition en 1995 et même si la convention a connu plusieurs formats depuis sa création, c’est une décision historique intimement liée aux événements du moment. Cependant, qu’en est-il de l’avenir du salon et de la potentielle édition de l’E3 2021 ? Les organisateurs se sont exprimés.

L’E3 2021 est toujours prévu

Après avoir officiellement annulé l’E3 2020, l’ESA (Entertainment Software Association), société organisatrice du salon, a apporté quelques précisions quant à l’avenir de l’événement dans une déclaration auprès de nos confrères de chez Gamespot. En revenant sur les alternatives qui seront proposées en 2020, les organisateurs expliquent qu’ils sont « impatients de présenter l’E3 2021 comme un événement repensé qui rassemble les fans, les médias et l’industrie dans une vitrine qui célèbre l’industrie mondiale du jeu vidéo ».

Evidemment, les termes employés par l’ESA sont importants. Dans cette déclaration, cela suggère que l’E3 pourrait évoluer vers quelque chose de bien plus axé sur la communauté et les joueurs plutôt que sur les annonces des principaux éditeurs. Il faut donc probablement s’attendre à des éditions qui sont davantage pensées pour le public, les visiteurs et les annonces en ligne plutôt que le format traditionnel qui se perdait déjà ces dernières éditions.

Il faut dire que même si l’épidémie du COVID-19 est la principale préoccupation de cet E3, le soutien des éditeurs et studios avait nettement baissé ces dernières années. Electronic Arts a entamé il y a quelque temps son propre événement, l’EA Play. L’année passée, l’absence de Sony s’était faite remarquer et le constructeur nippon ne comptait pas proposer de conférence en 2020 non plus. Et il faut dire que le grabuge de l’année passée, avec la fuite des informations confidentielles de nombreux professionnels et journalistes, en avait refroidi plus d’un.

Le salon est en perdition depuis quelque temps et le coronavirus a probablement mis un grand coup dans la fourmilière, obligeant l’ESA à revoir ses plans. Si en 2020, les organisateurs veulent passer à un format numérique pour remplacer l’événement traditionnel, il n’est pas improbable que le schéma se répète ou se complète l’année prochaine avec l’E3 2021. On est curieux de voir l’évolution que prendra le salon. Ce qui est indéniable, c’est que 2020 marque un tournant majeur pour l’emblématique événement californien.